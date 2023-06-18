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۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۳۴

برای موبایل؛

اتحادیه اروپا باتری های قابل تعویض را دوباره احیا می کند

اتحادیه اروپا باتری های قابل تعویض را دوباره احیا می کند

پارلمان اتحادیه اروپا اخیرا به تصویب قانون جدیدی رای داده که کل چرخه عمر باتری دستگاه های الکترونیکی از طراحی تا پایان عمر را تغییر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اسپات، براساس قوانین جدید باتری در دستگاه های مصرفی مانند موبایل باید به آسانی قابل جایگزین کردن، باشد. این در حالی است که بیشتر موبایل های امروزی باتری های قابل تعویض ندارند.

در عصر اولیه عرضه موبایل به بازار، باتری های دستگاه به راحتی قابل تعویض بودند. فناوری شارژ نیز به این سرعت دست نیافته بود و حمل کردن یک پک باتری اضافی برای تعویض آن در دستگاه پدیده عجیبی نبود.

بیشتر باتری ها واحدهای جداگانه و ماژولاری بودند که به راحتی جدا و نصب می شوند. در موبایل هایی که باتری داخلی داشتند، کافی بود تا قاب پشت دستگاه باز شود و یک نسخه تازه جای باتری قرار گیرد.

تولیدکنندگان دستگاه به تدریج استفاده از باتری های قابل تعویض را متوقف کردند. بسیاری از مصرف کنندگان نسبت به این تغییر معترض شدند اما با گذشت زمان این روند به هنجاری جدید تبدیل شد.

اکنون ممکن است قوانین جدید اتحادیه اروپا تولید کنندگان را وادار کند در این زمینه به عقب بازگردند.

این نخستین باری نیست که اتحادیه اروپا چنین اقدامی را در دست دارد. سال گذشته این منطقه مهلت ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی را برای نصب پورت شارژ یو اس بی سی در موبایل ها و دستگاه های الکترونیکی اعلام کرده است. قانون مذکور چالشی برای اپل به حساب می آید که از پورت شارژ لایتنینگ استفاده می کند. هرچند اپل اعلام کرده از قانون اتحادیه اروپا پیروی می کند.

کد مطلب 5812564

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