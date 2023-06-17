«جوان مرگ» به پخش تلویزیونی رسید/ مستندی درباره مرگ جهاد سازندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سفیر فیلم، مستند «جوانمرگ» از تولیدات مرکز مستند سفیرفیلم که به بررسی تولد و چرایی جوانمرگ شدن جهاد سازندگی به عنوان یک نهاد انقلابی شاخص در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است، شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ از شبکه اول سیما پخش میشود.
این مستند ساعت ۲۲ از شبکه افق سیما بازپخش میشود
این مستند ۸۶ دقیقهای با کارگردانی سعید فضل زرندی و تهیه کنندگی مشترک سعید فضل زرندی و محمدرضا امامقلی تولید شده است و تلاش دارد روایت دست اولی از تشکیل این نهاد و انحلال آن در دهه ۶۰ ارائه کند و با چهرههای مختلفی از جمله حجت الاسلام ناطق نوری تا مرحوم نادر طالبزاده مصاحبه شده است.
تولید این مستند بیش از سه سال به طول انجامیده است و از جدیدترین تولیدات مشترک مرکز مستند سفیرفیلم و سیمافیلم است.
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