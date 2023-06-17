ایران صدرنشین کشورهای مدال آور در پایان روز نخست شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز به صورت رسمی در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه مردان و بانوان در ووشی چین آغاز شد.

روز نخست این رقابت‌ها به برگزاری دیدارهای اسلحه سابر مردان و اپه بانوان اختصاص داشت. در بخش اپه بانوان ایران نماینده ای نداشت اما در بخش اسلحه سابر مردان ایران با چهار نماینده شرکت کرد و موفق به کسب یک مدال طلا و یک برنز شد.

مدال طلا این بخش از مسابقات از آن علی پاکدامن شد. پاکدامن در حالی با غلبه بر یک حریف کره ای عنوان قهرمانی را از آن خود کرد که کره ای ها سال ها این عنوان و جایگاه را در اختیار داشتند. آخرین قهرمانی ایرانی ها در این بخش مربوط به مسابقات سال ۲۰۰۱ می شود، زمانی که پیمان فخری این عنوان را از آن خود کرد.

محمد رهبری دیگر مدال آور ایران در بخش اسلحه سابر مردان مسابقات قهرمانی آسیا بود. وی همراه با نماینده هنگ کنگ صاحب مدال برنز مشترک شد.

در بخش اسلحه اپه بانوان که باحضور ۶۰ بازیکن برگزار شد نیز نمایندگانی از هنگ کنگ و کره جنوبی در رده های اول و دوم قرار گرفتند. در این اسلحه مدال برنز مشترک در اختیار نمایندگان چین و کره جنوبی قرار گرفت.

بدین ترتیب روز نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در حالی به پایان رسید که کره ای ها بیشترین سهم را در مدال های توزیعی داشتند؛ با این حال در جدول رده بندی مدالی کشور ها، ایران در جایگاه نخست قرار دارد. کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و چینِ میزبان در جایگاه های بعدی قرار دارند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی اپه مردان و فلوره بانوان پیگیری می شود. ایران در بخش اپه مردان چهار نماینده دارد.