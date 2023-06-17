به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح ۸ واحد گلخانه‌ای که به صورت ارتباط برخط در روستای امزاجرد برگزار شد، گفت: حضرت امام خمینی (ره) در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فرمان تشکیل چندین سازمان و نهاد مهم را صادر کردند و جهاد سازندگی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین این سازمان‌ها بود.

وی با بیان اینکه علت تشکیل جهاد سازندگی برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و عمرانی برای آحاد مردم بود؛ افزود: با فرمان حضرت امام یک حرکت جهادی توسط مردم برای خدمت به محرومین به خصوص در حاشیه شهرها و روستاها انجام گرفت.‌

استاندار همدان با تصریح بر اینکه بسیج‌شدن مردم و مسئولان برای برداشت محصول و عمران و آبادانی شهرها و روستاها، مرمت پل‌ها و جاده‌سازی نمونه‌ای از این خدمات ارزنده بود؛ اظهار کرد: حضور سنگرسازان بی سنگر از بدنه جهادسازندگی در خط مقدم جبهه‌ها و جانفشانی و ایثار در دفاع مقدس نیز نمونه دیگری از خدمات صادقانه این نهاد مقدس بود.

قاسمی فرزاد افزود: بر اساس رویکرد دولت انقلابی و مردمی سیزدهم، در استان همدان ارتقای سطح کشت محصولات کم‌آب‌بَر با استفاده از ظرفیت گلخانه‌ها و اصلاح الگوی کشت در دستور کار است.

وی گفت: از مزایای کشت گلخانه‌ای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری و راندمان تولید است و باید ظرف سه سال آینده میزان اراضی کشت گلخانه‌ای در استان به بیش از یک هزار هکتار برسد.