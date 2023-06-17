به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اعلام روزنامه Le Parisien، پس از آنکه مذاکرات باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با «ناگلزمن» برای قبول هدایت این تیم پیشرفتی نداشت، مدیران باشگاه دوباره سراغ سرجیو کونسیسائو رفتند و تماس ها با سرمربی پورتو در چند ساعت گذشته از سر گرفته شد.

این روزنامه در گزارش خود نوشته است که کونسیسائو بند آزادسازی ۱۸ میلیون یورویی در قراردادش دارد و در صورت پرداخت آن می تواند پورتو را ترک کند.

پیش از این و زمانی که «پوچتینو» از تیم پاریس جدا شد، کونسیسائو یکی از گزینه های هدایت این تیم بود اما در نهایت «گالتیه» به نیمکت پاریس رسید حتی باوجود کسب عنوان قهرمانی، عمر سرمربیگری اش در این تیم دوام نداشت.

کونسیسائو که در پورتو کمک زیادی به مهدی طارمی مهاجم ایران برای پیشرفت داشته است، به واسطه حضور در تیم نانت در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شناخت کافی از لیگ ۱ فرانسه را دارد.

«ژابی آلونسو» و «لوئیس انریکه» دو گزینه احتمالی دیگر پاریس برای سرمربیگری هستند.