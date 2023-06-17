به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده بعد از ظهر شنبه در آئین غبارروبی و بازگشایی ضریح حرم مطهر امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر با گرامیداشت در پیش بودن هفته تبلیغ دینی و سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان حضرت امام راحل اظهار داشت: نشر خوبیها و بیان حقایق عالم از وظایف سازمان تبلیغات و تبلیغ دین و اطلاع رسانی است.
وی افزود: در سازمان تبلیغات اسلامی تمام تلاش ما بر این است تا بر اساس گفتمان امامین انقلاب که با ظرافت خاصی به فلسفه وجودی این سازمان پرداختهاند، عمل کنیم.
وی با بیان اینکه بسترهایی راکه سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار دارد جزو سرمایه فرهنگی این استان به شمار میرود، شبکه مبلغین و مبلغات، هیئت، شورای هیأت مذهبی، کانون فرهنگی و تبلیغی، خانههای قرآنی شهری و روستایی را از جمله بسترها برشمرد.
حجت الاسلام درخشنده به تربیت مدرس مربی و تربیت حافظان قرآنی، پیش دبستانی و مهد قرآن اشاره و آن را از دیگر ظرفیتها برشمرد و گفت: بیش از ۱۸ هزار کودک و نونهال در خانههای قرآنی مشغول فعالیت هستند.
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