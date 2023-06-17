نکونام و انتشار تصویری معنادار از تیم استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال قرار بود امروز شنبه انتخاب و معرفی بشود. تمام خبرها و گمانه زنی ها روی انتخاب قطعی نکونام مطرح شده بود و تصور رسانه ها این بود که سرمربی سابق فولاد به زودی سکان هدایت استقلال را بر عهده می گیرد.

با این حال حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال امروز اعلام کرد که هواداران باید چند روز دیگر به باشگاه فرصت بدهند تا گزینه اصلح انتخاب بشود؛ موضوعی که خیلی ها آن را نشانه ای از دور شدن جواد نکونام از استقلال قلمداد کردند.

کریمی حتی امروز در مصاحبه ای گفت که مشکلاتی که مانع حضور نکونام در استقلال شده است را «شنیده» است و مشکل نکونام هنوز حل نشده است. وی حتی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد بازهم مذاکره با مربیان خارجی و داخلی در دستور کار است!

در این شرایط، جواد نکونام که سابقه بازی در تیم استقلال را هم دارد، دقایقی بعد از مصاحبه کریمی عکسی از خود با پیراهن استقلال و مچ بند آبی منتشر کرد. نکونام جمله ای در این مطلب ننوشته و فقط دو قلب آبی و یک تاج را برای تصویر خود انتخاب کرده است.

به نظر می رسد نکونام در تلاش برای رساندن این پیام است که همچنان دوست دارد روی نیمکت استقلال بنشیند و از جانب او مشکلی وجود ندارد اما موانعی در این راه وجود دارد.

این تصویر همچنین می تواند به منزله رفع شدن موانع برای نشستن نکونام روی نیمکت تیم مورد علاقه اش باشد.

در نهایت باید دید سرنوشت جانشین ریکاردو ساپینتو که فصل گذشته با استقلال در لیگ برتر سوم و در جام حذفی نایب قهرمان شد به کجا می رسد.