انهدام باند سارقان مسلح در جنوب تهران/۷ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته یک دستگاه خودرو نیسان باری حاوی قطعات مکانیکی در حسن آباد فشافویه در حال تخلیه بار بوده یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ خلاف جهت مقابل خودرو نیسان توقف کرده و پس از پیاده شدن پنج نفر با در دست داشتن یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تهدید و تیراندازی به سمت راننده خودرو کرده و خودرو نیسان حاوی بار را به سرقت برده و از صحنه متواری می‌شوند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع پرونده در کلانتری تشکیل و سپس به پلیس آگاهی این فرماندهی ارجاع شد و تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت آغاز شد، در بررسی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته هویت یکی از سارقان با به کارگیری اقدامات خاص و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی شناسایی شد.

فرمانده انتظامی ری گفت: با توجه به وقوع سرقت مشابه از شهرک صنعتی فشافویه مبنی بر سرقت حدوداً ۲۰ میلیارد ریال قطعات مسی به این شیوه و شگرد توجه کارآگاهان پلیس آگاهی را به خود جلب کرد و در بررسی صحنه جرم و سرنخ‌های بجا مانده از سارقان هویت تعدادی از آن‌ها مشخص شد.

وی اضافه کرد: سرانجام پس از تعقیب و مراقبت شبانه روزی و انجام هماهنگی‌های لازم، بامداد بیست و پنجم خردادماه سال جاری عوامل عملیات پلیس آگاهی این فرماندهی به همراه عوامل تجسس کلانتری‌های تابعه به هفت موقعیت جهت دستگیری اعزام و سپس در چند عملیات ضربتی هفت متهم در مخفیگاهشان در نقاط مختلف ری و شهرهای همجوار دستگیر و چهار قبضه سلاح بادی، یک دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده در ارتکاب جرایم کشف و به مقر پلیس منتقل شدند.

طرهانی گفت: متهمان در ابتدا منکر بزه انتسابی شدند اما پس از مواجه با ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی و چهار فقره سرقت مسلحانه معترف شدند و مال باختگان پس از شناسایی به پلیس آگاهی دعوت و پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات تخصصی به دادسرای شهرری اعزام شدند.