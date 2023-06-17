اردوی فرهنگی پلاک ۵۷ در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی فرهنگی پلاک ۵۷ با موضوع دختران دهه هشتادی، بعد از ظهر شنبه با استقبال کم نظیر مادران و دختران سمنانی و با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری، برگزار شد.

این اردوی یک روزه که به میزبانی پارک موزه دفاع مقدس سمنان برگزار شد، بخش‌های مختلفی از جمله تبیین نقش رزمندگان استان سمنان در دوران دفاع مقدس داشت.

اکران فیلم هناس همچنین از دیگر بخش‌های این اردوی ویژه دختران دهه هشتادی سمنان بود که تا بعد از ظهر با حضور حسین یکتا دبیر ستاد مرکزی راهیان نور ادامه داشت.

نرجس سعدالدین مسئول برگزاری این اردوی فرهنگی برای دختران دهه هشتادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تبیین همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند، مهمترین رکنی است که امروز باید مد نظر قرار گیرد.

سعد الدین با بیان اینکه هدف این برنامه تعمیق باورها و ارزش‌های فرهنگ ایثار و شهادت بود، ابراز کرد: از آنجا که دشمنان تلاش دارند تا روایت‌های نادرست خود را در بین جوانان ما نهادینه کند باید با جهاد تبیین به آتیه سازان ایران اسلامی، حقایق را بیان کنیم.

وی افزود: در واقع این اردو یک نماد از حضور دختران دهه هشتادی سمنان در اردوی معنوی راهیان نور بود که تلاش کردیم همان ویژه برنامه‌ها شامل روایتگری دفاع مقدس، حضور خانواده شهدا و … برگزار شود.