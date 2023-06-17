سرهنگ کامران ملکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده نیابت قضائی دستگیری یکی از اوباش مسلح، با تلاشهای اطلاعاتی مخفیگاه این متهم در یکی از محلات فردیس شناسایی شد.
وی افزود: در ادامه مأموران با همکاری عوامل انتظامی شهرستان ملارد به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات ضربتی نامبرده را دستگیر کردند.
رئیس پلیس فردیس با بیان اینکه متهم پس از تحقیقات مقدماتی برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت شهرستان ملارد منتقل شد، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اخبار و اطلاعات پلیسی خودشان را در اختیار پلیس قرار دهند.
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