  1. استانها
  2. البرز
۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۳۱

فرمانده انتظامی فردیس خبر داد؛

اوباش‌گری و تیراندازی در ملارد، دستگیری در فردیس

اوباش‌گری و تیراندازی در ملارد، دستگیری در فردیس

فردیس- فرمانده انتظامی فردیس گفت: شخصی که در یکی از خیابان‌های شهرستان ملارد استان تهران اقدام به اوباش گری و تیراندازی با سلاح گرم کرده بود، در فردیس دستگیر شد.

سرهنگ کامران ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده نیابت قضائی دستگیری یکی از اوباش مسلح، با تلاش‌های اطلاعاتی مخفیگاه این متهم در یکی از محلات فردیس شناسایی شد.

وی افزود: در ادامه مأموران با همکاری عوامل انتظامی شهرستان ملارد به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات ضربتی نامبرده را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فردیس با بیان اینکه متهم پس از تحقیقات مقدماتی برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت شهرستان ملارد منتقل شد، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اخبار و اطلاعات پلیسی خودشان را در اختیار پلیس قرار دهند.

کد مطلب 5812754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها