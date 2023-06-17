فرمانده انتظامی فردیس خبر داد؛ اوباش‌گری و تیراندازی در ملارد، دستگیری در فردیس

فردیس- فرمانده انتظامی فردیس گفت: شخصی که در یکی از خیابان‌های شهرستان ملارد استان تهران اقدام به اوباش گری و تیراندازی با سلاح گرم کرده بود، در فردیس دستگیر شد.