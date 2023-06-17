تیراندازی و آتش سوزی در ایالت تنسی منجر به کشته شدن ۶ نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ان بی سی نیوز، «بو برنت»، کلانتر ماریون کانتی در مصاحبه با خبرنگاران گفت که تیرانداز مظنون، «گری بارنت»، و همچنین همسرش، رجینا بارنت، و دختر بزرگش، بریتنی پرز، به عنوان افراد بزرگسال کشته شدند.

کلانتر گفت که بازرسان معتقدند مادر این کودکان که سن دقیق آنها هنوز مشخص نیست، پرز است که به دیدن مادرش آمده بود.

برنت گفت که مظنون در هفته‌ها و ماه‌های قبل از تیراندازی و آتش‌سوزی چندین بار همسرش را تهدید به شلیک کرده و او را مورد آزار لفظی قرار داده بود.

کلانتر گفت مردی که نامش مشخص نیست، با سه گلوله مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اما زنده مانده و در بیمارستان در حال مداواست.

برنت گفت: به نظر می‌رسد که این واقعه یک موضوع خانوادگی بوده که به یک قتل-خودکشی تبدیل شده است.