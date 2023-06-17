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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مرکزی:

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

اراک- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی عصر شنبه در آئین اختتامیه جشنواره عکس قاب سرخ ویژه استقبال باشکوه مردم از کاروان شهدا اظهار داشت: دفاع مقدس از استواری و محکمی برخوردار است و مملو از حماسه‌های بزرگ ملت ایران است و استان مرکزی نقش قابل توجهی در شکل گیری حماسه‌ها دارد و امروز این حماسه‌ها باید به خوبی برای نسل جوان بازگو و تبیین شود و هنر در اولویت روش‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: فعالیت‌های دفاع مقدس فرهنگ مقاومت و ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را در جامعه تقویت می‌کند و لذا گفتمان سازی فرهنگ دفاع مقدس در جامعه یکی از ضرورت‌های مهم گام دوم انقلاب برای پیشرفت و حرکت است و یکی از مهمترین روش‌های آن هنر و استفاده از قالب‌های مختلف هنری است.

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

وی تأکید کرد: هنر در دفاع مقدس باید این فرهنگ ارزشی و نجات بخش را به فرهنگ و ادبیات حاکم در کشور تبدیل کند و پیش بینی جشنواره‌های مختلف هنری، رسانه‌ای و مجازی در حوزه دفاع مقدس در این راستا است.

کریمی بیان کرد: فرمان جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس باید با ابزار هنر و استفاده مبتکرانه از قالب‌های هنری محقق شود و جلوگیری از تحریف و فراموشی دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جدید از دیگر راهبردهای مهم است.

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

وی ظرفیت هنر را یکی از تأثیرگذار ترین روش‌های انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان خواند و گفت: یکی از راهبردهای مهم فعالیت‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گام دوم کنگره تولید قالب‌های هنری اعم از عکس، فیلم، سریال و مستند است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: جشنواره‌های مرتبط با دفاع مقدس با راهبرد امیدآفرینی برای نسل جدید برگزار می‌شوند و این برنامه‌ها باید پیام‌های فرهنگ دفاع مقدس که ولایت مداری، ایثار، ازخودگذشتگی، وحدت، ما می‌توانیم و اعتماد به جوانان از مهمترین آنها بود را به جامعه منتقل سازند.

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

وی با اشاره به اختتامیه جشنواره عکس قاب سرخ گفت: در راستای استقبال باشکوه مردم ولایتمدار استان مرکزی از کاروان شهدای گمنام در سال گذشته جشنواره عکس قاب سرخ برگزار شد و بیش از یکصد اثر فاخر از هنرمندان در این جشنواره شرکت کردند و بعد از داوری آثار برگزیدگان و آثار برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

برنامه‌های دفاع مقدس پیام «ما میتوانیم» را به نسل جوان منتقل کند

سرهنگ خاطر نشان کرد: یکی از هنرمندان برگزیده این توفیق را داشتند لحظات زیبا و حماسی احترام خاضعانه و خالصانه رئیس پلیس زرندیه به پیکر مطهر شهدای گمنام را به ثبت برسانند و روایت این لحظه بسیار شنیدنی است و باعث خوشحالی است که هنرمندان نوجوان در استان این چنین دغدغه فرهنگ شهدا را دارند.

کد مطلب 5812775

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