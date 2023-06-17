به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی عصر شنبه در آئین اختتامیه جشنواره عکس قاب سرخ ویژه استقبال باشکوه مردم از کاروان شهدا اظهار داشت: دفاع مقدس از استواری و محکمی برخوردار است و مملو از حماسه‌های بزرگ ملت ایران است و استان مرکزی نقش قابل توجهی در شکل گیری حماسه‌ها دارد و امروز این حماسه‌ها باید به خوبی برای نسل جوان بازگو و تبیین شود و هنر در اولویت روش‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: فعالیت‌های دفاع مقدس فرهنگ مقاومت و ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را در جامعه تقویت می‌کند و لذا گفتمان سازی فرهنگ دفاع مقدس در جامعه یکی از ضرورت‌های مهم گام دوم انقلاب برای پیشرفت و حرکت است و یکی از مهمترین روش‌های آن هنر و استفاده از قالب‌های مختلف هنری است.

وی تأکید کرد: هنر در دفاع مقدس باید این فرهنگ ارزشی و نجات بخش را به فرهنگ و ادبیات حاکم در کشور تبدیل کند و پیش بینی جشنواره‌های مختلف هنری، رسانه‌ای و مجازی در حوزه دفاع مقدس در این راستا است.

کریمی بیان کرد: فرمان جهاد تبیین در حوزه دفاع مقدس باید با ابزار هنر و استفاده مبتکرانه از قالب‌های هنری محقق شود و جلوگیری از تحریف و فراموشی دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جدید از دیگر راهبردهای مهم است.

وی ظرفیت هنر را یکی از تأثیرگذار ترین روش‌های انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان خواند و گفت: یکی از راهبردهای مهم فعالیت‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گام دوم کنگره تولید قالب‌های هنری اعم از عکس، فیلم، سریال و مستند است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: جشنواره‌های مرتبط با دفاع مقدس با راهبرد امیدآفرینی برای نسل جدید برگزار می‌شوند و این برنامه‌ها باید پیام‌های فرهنگ دفاع مقدس که ولایت مداری، ایثار، ازخودگذشتگی، وحدت، ما می‌توانیم و اعتماد به جوانان از مهمترین آنها بود را به جامعه منتقل سازند.

وی با اشاره به اختتامیه جشنواره عکس قاب سرخ گفت: در راستای استقبال باشکوه مردم ولایتمدار استان مرکزی از کاروان شهدای گمنام در سال گذشته جشنواره عکس قاب سرخ برگزار شد و بیش از یکصد اثر فاخر از هنرمندان در این جشنواره شرکت کردند و بعد از داوری آثار برگزیدگان و آثار برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

سرهنگ خاطر نشان کرد: یکی از هنرمندان برگزیده این توفیق را داشتند لحظات زیبا و حماسی احترام خاضعانه و خالصانه رئیس پلیس زرندیه به پیکر مطهر شهدای گمنام را به ثبت برسانند و روایت این لحظه بسیار شنیدنی است و باعث خوشحالی است که هنرمندان نوجوان در استان این چنین دغدغه فرهنگ شهدا را دارند.