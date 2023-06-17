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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۲۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

وضعیت خوزستان در جوانی جمعیت خوب است

وضعیت خوزستان در جوانی جمعیت خوب است

اهواز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: به دنبال راهکارهای اجرایی برای تحقق قانونی جوانی جمعیت هستیم چرا که وضعیت خوزستان در بحث جوانی جمعیت بحرانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کلاه کج بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه جوانی جمعیت خوزستان که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: این کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی خوزستان قرار دارد و وضعیت دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانونی جوانی جمعیت و مصوبات آن و نقاط ضعف و قوت و مشکلات و چالش‌ها و راهکارهای اجرایی را بررسی می‌کند.

وی افزود: از مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی خوزستان، ۲ مصوبه مربوط به جوانی جمعیت است که مصوبه نخست تشکیل کارگروه جوانی جمعیت و مصوبه دوم اختصاص همزمان جلسه به موضوع جوانی جمعیت و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: دستورالعملی وجود دارد که شرح وظایف همه دستگاه‌ها و تکالیف و اقدامات مورد نیاز برای آن مشخص شده است.

حجت الاسلام کلاه کج گفت: ما به دنبال راهکارهای اجرایی و زودبازده و بلند مدت برای تحقق قانونی جوانی جمعیت هستیم چرا که وضعیت خوزستان در بحث جوانی جمعیت بحرانی نیست.

کد مطلب 5812894

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