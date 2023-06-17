صیانت از کاربری اراضی کشاورزی لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میر دریکوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به منظور حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی شهرستان بروجرد و با استناد به دستور دادستان یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستای «خشتیانک» شهرستان بروجرد که به صورت سفره خانه و احداث بنا، دیوار کشی، محوطه سازی تغییر کاربری غیر مجاز شده بود با حضور نیروی انتظامی، مدیر و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، و سایر عوامل مرتبط تخریب شد.

وی افزود: این عملیات در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد و بیش از چهار هزار متر مربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، گفت: تأمین امنیت غذایی رسالت اصلی جهاد کشاورزی است و صیانت از کاربری اراضی کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بستر تولید محصولات کشاورزی، ضرورتی انکار ناپذیر است، از این رو حفاظت از اراضی کشاورزی، حفاظت از زندگی است.

میر دریکوند، ادامه داد: در صورتی که در اراضی زراعی و باغی بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت جهاد کشاورزی انجام شود، از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌شود.

وی افزود: تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به عهده جهاد کشاورزی است و افراد موظفند در صورت هرگونه ابهام، نظریه جهاد کشاورزی را استعلام و بر اساس آن عمل کنند.