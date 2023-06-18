به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برنامه های اوقات فراغت سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته ۲۸ کانون و ۴۵۶ آموزشگاه، ۲۰ پایگاه دارالقرآن و ۶ اردوگاه در طرح اوقاف فراغت استان یزد شرکت داشتند که سه اردوگاه بهطور کامل فعال و سه پایگاه نیز بهدلیل برخی مشکلات زیر ساختی نیمه فعال خدمت رسانی کردند.
وی عنوان کرد: سال گذشته در مجموع ۱۲۰ هزار دانش آموز در سراسر استان و در تمامی پایگاههای اوقات فراغت مشارکت داشتند.
رحیمی نژاد ادامه داد: تابستان امسال نیز در طرح پیوند، چهار اردوی جهادی با دانش آموزان متوسطه دوم فعال خواهد شد و برگزاری موکب های دانش آموزی اربعین نیز که از سال قبل شروع شد، امسال نیز ادامه می یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: طرحهای معنوی بهدلیل حضور مردم در فعالیتهای آموزشی انجام می شود و ۶ موسسه بیشترین فعالیت را داشتند که امسال نشستی برگزار شد تا هم افزایی و انتقال تجربه صورت گرفته و فعالیت ها منسجم انجام شود.
رحیمی نژاد اظهار داشت: طرح های مهارت محور در ادامه فعالیت های آموزش و پرورش، امسال نیز برگزار می شود و دیگر طرح های اجرایی امسال نیز در راستای مهارت افزایی انجام می شود.
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