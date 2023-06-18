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۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

۴ اردوی جهادی دانش آموزی در یزد برگزار می‌شود

۴ اردوی جهادی دانش آموزی در یزد برگزار می‌شود

یزد- مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از برپایی چهار اردوی جهادی دانش آموزی در ایام اوقات فراغت دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برنامه های اوقات فراغت سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته ۲۸ کانون و ۴۵۶ آموزشگاه، ۲۰ پایگاه دارالقرآن و ۶ اردوگاه در طرح اوقاف فراغت استان یزد شرکت داشتند که سه اردوگاه به‌طور کامل فعال و سه پایگاه نیز به‌دلیل برخی مشکلات زیر ساختی نیمه فعال خدمت رسانی کردند.

وی عنوان کرد: سال گذشته در مجموع ۱۲۰ هزار دانش آموز در سراسر استان و در تمامی پایگاه‌های اوقات فراغت مشارکت داشتند.

رحیمی نژاد ادامه داد: تابستان امسال نیز در طرح پیوند، چهار اردوی جهادی با دانش آموزان متوسطه دوم فعال خواهد شد و برگزاری موکب های دانش آموزی اربعین نیز که از سال قبل شروع شد، امسال نیز ادامه می یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: طرح‌های معنوی به‌دلیل حضور مردم در فعالیت‌های آموزشی انجام می شود و ۶ موسسه بیشترین فعالیت را داشتند که امسال نشستی برگزار شد تا هم افزایی و انتقال تجربه صورت گرفته و فعالیت ها منسجم انجام شود.

رحیمی نژاد اظهار داشت: طرح های مهارت محور در ادامه فعالیت های آموزش و پرورش، امسال نیز برگزار می شود و دیگر طرح های اجرایی امسال نیز در راستای مهارت افزایی انجام می شود.

کد مطلب 5813884

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