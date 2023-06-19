منوچهر غفاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان البرز بنا بر اعلام سازمان هواشناسی در شرایط هشدار هواشناسی سطح نارنجی قرار دارد.
وی افزود: ممکن است این شرایط موجب آسیب به سازههای موقت از جمله داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، شکسته شدن درختان، کاهش کیفیت هوا شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز متذکر شد: در این شرایط، توصیه میشود اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست و رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهن سال و افراد آسیب پذیر شامل سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور بلند مدت در فضای باز و سطح شهر خودداری کنند.
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