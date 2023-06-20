برخی تعابیر شایسته مسئولان انتظامی و قضایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر سه شنبه در آئین معارفه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اظهار کرد: اقتدار نیروی انتظامی و دستگاه قضا به اجرای قانون است ولی حق نداریم در اجرای قانون برخی تعابیری به کار ببریم که در شأن ملت ایران نیست.

وی با انتقاد از تعابیر یکی از فرماندهان انتظامی در روزهای اخیر که در فضای مجازی جوسازی نامناسبی را ایجاد کرده است، گفت: ضابطین دستگاه قضا بال حرکتی این مجموعه هستند و ضرورت دارد ضابطان خاص و عام که یاریگر دستگاه قضا در اقامه عدل و اجرای قانون هستند، به وظایف خطیر خود به شایستگی و با تعابیر مناسب عمل کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امنیت پایه و اساس توسعه هر جامعه است، تصریح کرد: مهمترین مؤلفه ای که امروز کشورمان از آن بهره می‌برد، امنیت پایدار در همه حوزه‌ها است که زمینه پیشرفت و ترقی کشور را فراهم کرده است.

حجت الاسلام منتظری رشد اقتصادی را مرهون امنیت دانست و افزود: حتی در حوزه پیشرفت‌های علمی و ایجاد آرامش و آسایش برای مردم نیاز به امنیت داریم و بدون امنیت نمی‌توان هیچ حرکت و اقدامی را انجام داد.

وی با بیان آیات و روایاتی در مورد اهمیت امنیت و ایجاد شهر امن خاطرنشان کرد: در این تعابیر علاوه بر امنیت، بر عدالت و ایجاد رفاه و آسایش در جامعه تأکید شده که هر سه آنها وظیفه حاکمیت است.

حجت الاسلام منتظری نقش بی بدیل مردم را در تأمین امنیت یادآور شد و اضافه کرد: در حوادث سال گذشته که دشمنان با نیت سرنگونی نظام اسلامی ایران به وجود آوردند ما شاهد همراهی مردم در بسیاری از استان‌ها بودیم تا امنیت پایدار برقرار شود.

وی با تحسین مردم استان اردبیل در همراهی و همسویی با اهداف نظام و شکست توطئه دشمنان در بر هم زدن امنیت عمومی بیان کرد: مردم مرزدار این استان سعی کردند تا با حضور در صحنه در کنار نشان دادن رشد و بالندگی خود، نمودی از اعتقادات معنوی خود را به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام منتظری با سپاسگزاری از مردم استان اردبیل که در حوادث پاییز سال گذشته کمترین خسارت را به نظام تحمیل کردند، ادامه داد: انتظار از مردم استان اردبیل جز این حرکت صبورانه و متعهدانه نبود که کمترین آشوب‌ها و ناامنی‌ها را در این استان شاهد بودیم و در کنار آن آرامش و آسایش مردم برقرار شد.

وی تعامل سازنده دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی را در این استان یادآور شد و اظهار کرد: در سایه این تعامل مردم این استان در آرامش و امنیت کامل هستند و امیدواریم در ادامه نیز همین فضای مناسب برقرار باشد.

حجت الاسلام منتظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در کنار تأمین امنیت و برقراری عدالت، وظیفه دستگاه قضا نظارت بر روند اجرای قوانین و مقررات است که در این زمینه نیز قطعاً از هیچ خطایی چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی گفت: اگر بنا بر هم افزایی و همکاری باشد ما وظیفه خود را در مجموعه دادستانی انجام می‌دهیم ولی به هیچ وجه چشم خود را روی تخلفات نمی‌بندیم چرا که اقتدار دستگاه قضا، نیروهای انتظامی و امنیتی عمل به قانون و حرکت در این مسیر است.

حجت الاسلام منتظری از ضابطین به عنوان بال پرواز و موفقیت دستگاه قضا یاد کرد و افزود: ضابطین عام و خاص همراهی خوبی را با مجموعه دادستانی دارند و این مسئله را باید به یاد داشت که اقتدار نیروی انتظامی و قضائی در اجرای دقیق قانون است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امروز در کشور بیش از هر زمان دیگر به همراهی و همسویی نیاز داریم چرا که هیچکس از بی قانونی سودی نمی‌برد و ضرر بی قانونی متوجه همه خواهد شد.

حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: در کنار اجرای قانون، باید حقوق عامه را نیز پاس بداریم و اجازه ندهیم تا حقوق مردم در جامعه پایمال شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: وظیفه دادستان در کنار نظارت‌ها و عمل به قانون، حفظ حقوق مردم و صیانت از حرکت‌های تحولی در این بخش است که می‌تواند آثار و برکات شایسته ای را نیز به همراه داشته باشد.