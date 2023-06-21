به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، بهروز عطایی پس از شکست تیم ملی برابر ایتالیا اظهار کرد: بازی سختی بود و میدانستیم با تیم قهرمان جهان رقابت میکنیم که در این هفته از مسابقات با تیم کامل خود آمده است. خیلی خوب نبودیم و مخصوصاً در ست اول و دوم ایتالیا با سرویسها و کارهای تدافعی خود اجازه نداد که در بخش حمله خوب عمل کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه بازی به خصوص در دو ست اول تحت کنترل ایتالیا بود اما در ست سوم با تغییراتی شرایط را تغییر دادیم، گفت: تا امتیاز ۲۴ همه چیز خوب پیش رفت اما از آن امتیاز به بعد ستاره بی چون و چرای زمین یعنی جیانلی پشت خط سرویس رفت. چند سرویس با کیفیت بسیار بالا و بدون خطا زد تا کار تیم ایران را سخت کند. نتوانستیم از فرصتی که داشتیم استفاده کنیم و از امتیاز ٢۴ به بعد توپهای ایران تبدیل به امتیاز نشد و ایتالیا در عین ناباوری ست سوم را پیروز شد.
عطایی در ادامه گفت: در برخی شرایط سخت ستارهها با استفاده از اطلاعات جریان بازی را تغییر میدهند، در عین حال کنترل ستارهها دشوار است. شاید اگر سید در زمین بود با یک حمله یا دفاع شرایط تغییر میکرد. درسی که از این بازی گرفتیم در آینده به تیم کمک خواهد کرد.
وی در ادامه درباره برنامه تیم ملی برای دیدار برابر آمریکا تصریح کرد: همه بازیها دشوار است. تیم آمریکا نیز با تمام قوا آمده و عملکرد آنها تا اینجا عالی بوده است. تقابل با تیمهایی مانند آمریکا و ایتالیا همواره دشوار است و آنها با کیفیت خود کار حریفان را دشوار میکنند. سعی میکنیم اشتباهات را کاهش دهیم تا این شانس را داشته باشیم که مقابل آمریکا به نتیجه خوبی برسیم.
وی در پایان تاکید کرد: همه تیمها و مربیان از ایران تمجید کردند. با این تغییراتی که تیم ایران داشته، طبیعی است که دیرتر به ایدهآل مدنظرمان برسیم. تیمی مثل آمریکا بدون بازیکنان بزرگی مثل ادرسون و راسل یا ایتالیا بدون بازیکنانی نظیر میکلتو، لاویا و جیانلی متفاوت خواهد بود. ایران یک تعداد بازیکن خود را از دست داده و این سال دوم است که با این بازیکنان کار میکنیم. عملکرد بازیکنان ایران نیز قابل قبول بوده اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به اوج پیش رو داریم.
تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خود در لیگ ملتها ۲۰۲۳ امروز (چهارشنبه ۳۱ خرداد) مغلوب ایتالیا قهرمان جهان شد.
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