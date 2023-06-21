به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین طرح «چهارشنبه‌های فرهنگی» توسط علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در منطقه ۱۴ شهرداری تهران دنبال شدکه در این بازدید محمد امین سالاری پور شهردار منطقه ۱۴ شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران منطقه سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران را در این بازدید همراهی کردند.

بر اساس این گزارش، در این بازدید علیرضا نادعلی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ابتدا در مزار شهدای گمنام بوستان نارنج حضور یافت و سپس از از باغ گیاه شناسی بوستان نارنج بازدید کرد و گفت: مشارکت شهروندی در باغ گیاه شناسی کاملاً قابل مشاهده است و بسیاری از شهروندان منطقه ۱۴ به صورت علمی و عملی در این باغ گیاه شناسی آموزش می‌بینند.

وی افزود: با توجه به گسترش آپارتمان نشینی در شهر تهران وجود یک باغ گیاه شناسی می‌تواند کمک شایانی در شور و نشاط اجتماعی باشد تا همه شهروندان از این مجموعه بتوانند استفاده کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بازدید از پروژه‌های فرهنگی منطقه ۱۴ از عمارت وثوق الدوله بازدید کرد و گفت: عمارت وثوق الدوله بیش از یک قرن قدمت دارد؛ به همین منظور این عمارت اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: از سال ۹۸ این عمارت تحویل شهرداری تهران شد و از همان زمان اقدامات لازم برای حفظ این بنا صورت گرفت و تاکنون ۲۰ درصد مرمت و بازسازی پروژه انجام شده و طبق قول‌های داده شده تا اسفند ماه امسال این پروژه تکمیل می‌شود.

نادعلی ادامه داد: تلاش مدیریت شهری این است که این بنا به حالت تاریخی قبل برگردد و در صورت تکمیل کاربری فرهنگی برای عمارت وثوق الدوله تعریف خواهد شود.

وی گفت: این بنا باید در اختیار تمامی شهروندان قرار بگیرد تا بتوانند از این مجموعه تاریخی با پیوست فرهنگی بازدید کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از روند تکمیل پروژه مسجد آدینه بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت این پروژه مذهبی فرهنگی قرار گرفت و سپس در کانون فرهنگی امام رضا (ع) و درمیان فعالان فرهنگی جوان این مجموعه فرهنگی حضور یافت.

نادعلی در بازدید از مجموعه ورزشی و زورخانه شهدای دولاب ضمن ابراز تأسف از عدم بهره برداری از این ظرفیت گفت: در تمام مناطق مجموعه‌های ورزشی وجود دارد که برخی تعطیل هستند. از یک سال پیش که این مجموعه‌ها تحویل مدیریت شهری شده اند برای فعال کردن این مجموعه‌ها تلاش شده و برخی پس از تعمیر و اورهال بهره برداری شدند. بخشی هم همچنان تعطیل هستند.

وی افزود: چون اختصاص منابع و روال اداری در واگذاری به پیمانکاران نیاز به اصلاح اساسی دارد و قوانین باید متناسب با مشارکت مردمی باشد اما امروز در این حوزه خلاءهای قانونی وجود دارد. به هر حال بر اساس مذاکرات صورت گرفته با رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران مقرر شد این مجموعه در مدت یک تا دو ماه دیگر تعیین تکلیف شود.

نادعلی به اصلاح نظامنامه سازمان ورزش هم اشاره و عنوان کرد: برای رفع خلاءهای قانونی نظامنامه جدید جدید سازمان ورزش تهیه و به زودی برای رأی گیری در صحن شورا مطرح می‌شود. بر اساس این نظامنامه قرار است مجموعه‌های کوچک مقایس به مناطق واگذار شود. چرا که شهرداری‌های مناطق توانایی دارند با منابع مالی تحت نظارت و ضوابط سازمان ورزش مجموعه‌ها را مدیریت کنند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از مسجد تاریخی بقیه الله و روند پیشرفت پروژه امام زاده چهل تن دولاب بازدید کرد و گفت: این مجموعه مذهبی قدمت بالایی در شهر تهران دارد و نیازمند بازسازی و مرمت داشت که با همکاری خیرین و شهرداری منطقه ۱۴ این مجموعه در حال بازسازی است و امیدواریم سال آینده این مجموعه مذهبی تکمیل شود.

نادعلی در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی درمنطقه ۱۴ شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: منطقه ۱۴ شهرداری تهران در زمینه فرهنگی عملکرد مثبتی داشته است.

همچنین در ادامه طرح چهارشنبه‌های فرهنگی نادعلی با معاونان و مدیران منطقه ۱۴ شهرداری تهران و نخبگان فرهنگی این منطقه با رویکرد فرهنگی گفتگو کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با خانواده شهید گلاب شکر از شهدای منطقه ۱۴ تهران دیدار و گفتگو کرد و سپس در مسجد شهید بهشتی منطقه ۱۴ تهران حضور پیدا کرد و با شهروندان این منطقه دیدار کرد.