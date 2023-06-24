حضور همراه اول در نمایشگاه الکامپ۲۰۲۳ با شعار تجربه جهان دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ (Elecomp ۲۰۲۳) از ۴ تا ۷ تیر ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور فعالان عرصه فناوری برگزار می شود که «همراه اول» به عنوان طلایه دار هوشمندسازی کسب و کارها و پیشران تحول دیجیتال کشور نیز در آن حضور دارد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور به شکلی متمرکز در سالن ۳۵ به همراه اعضای گروه خود و در فضایی نزدیک به ۱۲۰۰ مترمربع حضور دارد که به ارائه آخرین دستاوردهای دیجیتال و فناوری های نسل نو در قالب محصولات و سرویس های تجاری، یوزکیس و دموهای کاربردی می پردازد.

همراه اول با در اختیار داشتن بیشترین سهم بازار مشترکان تلفن همراه کشور، در قالب ۳ زون اصلی «شبکه و زیرساخت»، «راه حل های کسب و کاری» و «زندگی دیجیتال» در این رویداد حاضر می شود و به ارائه جامعی از خدمات و سرویس های مربوط به این زون ها می پردازد.

محوریت حضور سگمنت شبکه و زیرساخت بر «تکنولوژی و اتصال» است که ضمن برقراری پوشش ۵G در سطح نمایشگاه، مقدمه ای از فناوری های نسل جدید ارائه می دهد و همچنین پلتفرم ویژه اینترنت اشیاء را به نمایش می گذارد.

سگمنت راه حل های کسب و کاری نیز با شاخه های محصولات و خدمات سازمانی، لجستیک و حمل و نقل، ابزارهای هوشمند، آینده تحرک پذیری، فینتک، خدمات ابری و مرکز داده، سلامت الکترونیکی، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و استارتاپ های موجود در سبد سرمایه گذاری همراه اول در این رویداد حاضر می شود.

در نهایت هم زون زندگی دیجیتال با ساختار توریسم، فینتک (فناوری مالی)، بازی و سرگرمی، کودک و نوجوان، محصولات و خدمات مخابراتی، حمایت از مشتریان، آموزش الکترونیکی، خدمات و سلامت هوشمند به میزبانی از بازدیدکنندگان الکامپ ۲۰۲۳ می پردازد.

همراه اول به منظور تفکیک خدمات دیجیتال و ارائه سرویس های نمایشگاهی، در غرفه های محیطی خود که در محوطه نمایشگاه تدارک دیده است، ضمن پاسخگویی به تمامی درخواست ها، به فروش انواع سیمکارت، مودم، موبایل و مودم قسطی و همچنین رونمایی از مودم ۵G می پردازد.

علاقه مندان به سرویس های نوظهور دنیای دیجیتال، می توانند با مراجعه به غرفه های اپراتور اول تلفن همراه که با فراهم آوردن بالغ بر ۸۵ درصد پوشش جمعیتی نسل های نوین ارتباطی در کشور، هم اکنون بیشترین سهم بازار «مشترکان پهن باند سیار» را در اختیار دارد، از نزدیک با مقولات، «اینترنت اشیاء»، «تماس تصویری بر بستر نسل چهارم یا ViLTE»، «احراز هویت بایومتریک»، «API کنسول همات»، «سامانه رمز ارز» و «کیف پول فراگیر» آشنا شوند.

علاوه بر این سرویس ها، امکان آشنایی و تعامل با «چت بات حج»، «خودنویس هوشمند برای مدیریت صورت جلسات»، «خدمات و محصولات دیتاسنتری»، «مرکز تماس ابری»، «خودروی متصل»، «مدیریت هوشمند انرژی»، «لجستیک هوشمند»، «تماس امن»، «سرویس بی سیم سازمانی»، «استارتاپ های موجود در سبد سرمایه گذاری اپراتور اول تلفن همراه نظیر نت باکس، دیدیمون، نبض و میاره»، «پلتفرم های دیجیتال اوانو، ذره بین و شاد»، «بازی و سرگرمی»، «آی بیمه»، «سیمکارت های گردشگری، انارستان و نوجوان» و «باشگاه مشتریان» نیز در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک فراهم است.

در این نمایشگاه برای نخستین بار یوزکیسی مربوط به سرویس های هوشمند با عنوان «عکس با سلبریتی ها» که توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول پیاده سازی شده است، آورده می شود و در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد تا بتوانند با چهره ها و قهرمانان ورزشی مورد علاقه خود عکس اختصاصی بگیرند.

حضور همراه اول به عنوان لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال منوط به فضای سالن نمایشگاهی نمی شود و به منظور اشتراک مساعی، شبکه سازی و هم افزایی تجربیات فن سالاران در حوزه های گوناگون ICT، درصدد است با حضور و ارائه هایی ویژه در بخش الکام تاکز به گفتمان سازی در حوزه های تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمند سازی بپردازد.

در این راستا دو سخنرانی با موضوعات «نقش آفرینی اپراتورهای تلکام در توانمندسازی و توسعه اکوسیستم دانش بنیان صنعت ICT کشور» و «مدل های کاربردی هوش مصنوعی در صنعت سلامت و چالش های پیش رو» به ترتیب در روزهای «یکشنبه ۴ تیر ساعت ۱۰» و «دوشنبه ۵ تیر ساعت ۱۵» در سالن ۴۴ برگزار می شود.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه و آشنایی با محصولات و خدمات نوین توسعه یافته توسط گروه همراه اول می توانند در بازه زمانی ۸ تا ۱۶ تاریخ های مذکور به سالن ۳۵ نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه کنند.