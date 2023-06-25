واشنگتن میزبان مذاکرات امروز آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه ارمنستان روز یکشنبه خبر داد که وزیر خارجه ارمنستان راهی واشنگتن شده تا در چارچوب مذاکراتی که از روز دوشنبه آغاز می‌شود با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت‌وگو کند.

رسانه دولتی ارمنستان روز یکشنبه اعلام کرد که «آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان با هدف حل و فصل مناقشات مرزی با آذربایجان به آمریکا سفر کرده تا با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: «آرارات میرزویان، وزیر خارجه، به واشنگتن سفر کرده تا در چارچوب مذاکرات درباره راه حل روابط میان ارمنستان و آذربایجان که قرار است روز ۲۶ ژوئن (فردا، دوشنبه) در واشنگتن آغاز شود، شرکت کند».

به‌رغم برگزاری مذاکرات در سطوح مختلف بین دو کشور در هفته‌های گذشته که مدتی بود متوقف شده بود، تنش مرزی بین آن‌ها ادامه دارد و ایروان گفته باکو همچنان به محاصره بخش ارامنه‌نشین قره‌باغ و انسداد مسیر مهم لاچین ادامه می‌دهد.

این دور از مذاکرات در حالی قرار است در آمریکا برگزار شود که مذاکرات چندی پیش در سطح وزرای خارجه به میزبانی واشنگتن بی‌حاصل بود.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت غرب قصد واقعی برای پیشبرد صلح بین دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان ندارد.

لاوروف بعد از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی (CSTO) گفت: متأسفانه آنچه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال حاضر انجام می‌دهند، از تمایل ناچیز برای کمک به رسیدن به یک توافق حکایت دارد اما برنامه‌های آن‌ها (غرب) برای کسب پایگاه در منطقه و دور زدن منافع قانونی روسیه و تثبیت خود به عنوان نیرویی که نقش تعیین‌کننده در اینجا ایفا می‌کند را نشان می‌دهد.