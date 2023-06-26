به گزارش خبرنگار مهر، «سلام» عنوان یکی از تازه‌ترین محصولات دفتر موسیقی و سرود موسسه «شهرستان ادب» است که طی روزهای پیش رو با شعر و صدای علیرضا قزوه روند تولید خود را آغاز خواهد کرد.

در این آلبوم موسیقایی حسین پارسافر آهنگساز و جواد بابایی و محمد سعدی به عنوان خواننده حضور دارند.

این در حالی است که علیرضا قزوه شاعر و روایت شنیداری قطعات این آلبوم را به عهده دارد.

دفتر موسیقی موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب با مدیریت امیرحسین سمیعی با هدف ترویج موسیقی فاخر و استفاده از موسیقی برای شناساندن ادبیات فاخر و انقلابی به دوستداران فرهنگ تأسیس شده است.

این گروه از زمان تأسیس تاکنون (زمستان ۱۳۹۶) بیش از هشت قطعه موسیقی تولید کرده است که «چگونه رهایت کنم»، سروده و دکلمه محمدحسین نعمتی، برای شهدای انفجار هواپیمای ایرباس با موشک آمریکایی، «خلاصه همه بغض‌های تاریخم»، سروده و دکلمه علی‌محمد مودب، در پاسداشت شهید حاج رجب محمدزاده، «مرز ما عشق است» سروده سیدمحمدمهدی شفیعی، خوانندگی امیرحسین سمیعی، برای مدافعان حرم، «کاغذ باد»، غزلی از محمدحسین نعمتی، با آواز اشکان کمانگری، «قلندر» با شعری از مهدی جهاندار و به خوانندگی بهرام پاییز، همگی با آهنگسازی امیرحسین سمیعی و در نهایت «پشت شیشه‌های دنیا» با صدای فریدون آسرایی، شعر علی‌محمد مودب و آهنگسازی آرمان مهربان، از جمله آن‌هاست.