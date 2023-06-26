آغاز عملیات اجرایی و ساخت مسکن جوانان در ۱۴ روستای جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، آریا امیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت پروژه مسکن جوانان قشم، گفت: طی سه ماه گذشته ۳ هزار و ۲۲۹ قطعه زمین در ۱۴ روستا و دو شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت طبل و رمکان تفکیک و قطعه بندی شده است.

وی ادامه داد: در این سه ماه، ۸۰ هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن جوانان در این روستاها آماده سازی و ۶۲۳ پروانه ساخت نیز توسط دهیاری ها صادر شده است.

امیری با تاکید بر همدلی و هم افزایی همه دستگاه های اجرایی در جزیره قشم برای پیشبرد طرح مسکن جوانان، یادآور شد: پیاده سازی طرح مسکن جوانان جزیره الگویی موفق از کار همدلانه بین نهادهای اجرایی است.

مدیر پروژه مسکن جوانان قشم اظهار کرد: با وجود واگذاری گسترده اراضی در سال های قبل جوانان بومی از نعمت مسکن بی بهره مانده بودند اما با رویکرد در دولت سیزدهم در خانه دار کردن جوانان در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی مناسب و عادلانه تامین مسکن جزیره نشینان را محقق سازیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از صدور مجوز، برای ساخت مسکن نیز پرداخت وام تا سقف ۲ میلیارد ریال و بازپرداخت ۲۰ ساله با معرفی بنیاد مسکن به بانک‌های عامل در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش، تاکنون در چهار شهر و ۴۱ روستا ۲۸۰ هکتار زمین از طرف سازمان منطقه آزاد قشم به جوان بومی واگذار شده است.