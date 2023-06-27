دریافت تسهیلات فرزندآوری از بانک ملت، غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سقف مبلغ و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در سامانه فرابانک ملت مطابق با سقف تعیین شده ازسوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات یادشده برای متقاضیانی که در سامانه رتبه‌بندی اعتباری ایران دارای رتبه A ‌باشند با اعتبارسنجی متقاضی و اخذ سفته و بدون ضامن و برای متقاضیان دارای سایر رتبه‌های اعتباری با دریافت سفته و یک ضامن معتبر در چارچوب ضوابط و مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

بر این اساس، متقاضیانی که کاربر بانکداری الکترونیک بانک ملت نیستند می‌توانند برای ورود به سامانه فرابانک ملت، نام کاربری و گذرواژه بانکداری اینترنتی خود را از شعب این بانک دریافت کنند.

این گزارش حاکی است، مشمولان دریافت تسهیلات فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند بانک مرکزی و دریافت شماره رهگیری، در صورت تأیید درخواست و تعیین شعبه از سوی بانک ملت به عنوان بانک عامل، قادر خواهند بود نسبت به ثبت درخواست در سامانه فرابانک ملت (سامانه بانکداری اینترنتی‏- بخش تسهیلات فرابانک ملت) اقدام کنند.