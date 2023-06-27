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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

دریافت تسهیلات فرزندآوری از بانک ملت، غیرحضوری شد

دریافت تسهیلات فرزندآوری از بانک ملت، غیرحضوری شد

در راستای تسهیل و تسریع در امور اجرایی اعطای تسهیلات و کاهش مراجعه مشتریان به شعب، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به معرفی‌شدگان سایت بانک مرکزی در سامانه فرابانک ملت فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سقف مبلغ و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری در سامانه فرابانک ملت مطابق با سقف تعیین شده ازسوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات یادشده برای متقاضیانی که در سامانه رتبه‌بندی اعتباری ایران دارای رتبه A ‌باشند با اعتبارسنجی متقاضی و اخذ سفته و بدون ضامن و برای متقاضیان دارای سایر رتبه‌های اعتباری با دریافت سفته و یک ضامن معتبر در چارچوب ضوابط و مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

بر این اساس، متقاضیانی که کاربر بانکداری الکترونیک بانک ملت نیستند می‌توانند برای ورود به سامانه فرابانک ملت، نام کاربری و گذرواژه بانکداری اینترنتی خود را از شعب این بانک دریافت کنند.

این گزارش حاکی است، مشمولان دریافت تسهیلات فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند بانک مرکزی و دریافت شماره رهگیری، در صورت تأیید درخواست و تعیین شعبه از سوی بانک ملت به عنوان بانک عامل، قادر خواهند بود نسبت به ثبت درخواست در سامانه فرابانک ملت (سامانه بانکداری اینترنتی‏- بخش تسهیلات فرابانک ملت) اقدام کنند.

کد مطلب 5821236

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    نظرات

    • ّبهمن IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      من ۲۰سال حساب ملت دارم که خواستم وام فرزندآوری بگیرم ۱م هزینه کافی‌نت ۲ماه وقتمو باگفتن انصراف بده هدردادن وحتی بازرسی هم هزینه تلفن بود ۶۰م وامم بوده خدامیدونه اززندگی بیزارم ک آخرشم ندادن همه مدارکمم کامل بود

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