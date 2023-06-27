افتخار داریم بانک تجارت را بانک صنعت پتروشیمی بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض‌آثار، در جریان این اجلاس که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، ضمن تشریح فعالیت‌های بانک تجارت و برنامه‌های آن برای گسترش تعامل با فعالان صنعت پتروشیمی، از فعالان این صنعت به واسطه تأثیر انکارناپذیر آن‌ها در رشد تولید تقدیر کرد و گفت: این اجلاس می‌تواند نقطه عطفی برای تعمیق و توسعه همکاری بانک تجارت با فعالان این صنعت مهم باشد.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به پیشینه همکاری این بانک با فعالان صنعت نفت و پتروشیمی تصریح کرد: تأسیس شعبه شرکت نفت در سال ۱۳۲۸ و شعبه پتروشیمی در سال ۱۳۶۲ نقطه شروع تعامل بانک با صنعت نفت، پتروشیمی و در مجموع حوزه انرژی در کشور بود.

وی افزود: اکنون بانک تجارت با ۱۷ شعبه و ۲۳ باجه تخصصی در حوزه پتروشیمی، سهم بزرگی از مبادلات بانکی حوزه پتروشیمی را به خود اختصاص داده و به عنوان بانکی پیشرو در شناخت نیازها و ارائه خدمات مناسب به این بخش شناخته می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: حوزه بانکداری شرکتی بانک تجارت، با ساختار و فرآیندهای تخصصی، تلاش دارد با طراحی مدل‌های متنوع تأمین مالی، بیش از پیش در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع پتروشیمی قدم بردارد.

اخلاقی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی، صنعتی استراتژیک و ملی محسوب می‌شود تاکید کرد: بانک تجارت در استراتژی‌های کلان خود برای صنعت پتروشیمی، اولویت نخست را بر ارتقا بیشتر سهم بانک از این صنعت قرار داده و درصدد است با تکمیل و توسعه سبد خدمات بانکی و مالی و ارائه خدمات به همه فعالان زنجیره تأمین پتروشیمی از تولیدکنندگان خوراک تا خریداران محصولات پتروشیمی این تعامل را روز به روز گسترش دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خدمات بانک تجارت برای صنعت پتروشیمی محدود به تسهیلات و تأمین مالی نیست تاکید کرد: بانک تجارت در قالب راه‌اندازی سامانه فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خدمات الکترونیک، اینترنت بانک مشتریان حقوقی، کارت گروهی، کارت‌های چند منظوره و خدمات منحصر به فرد برای کارکنان مجموعه‌های بزرگ پتروشیمی نیز افتخار خدمت به این صنعت مهم را دارد.

اخلاقی با یادآوری نقش بانک تجارت در توسعه صنعت پتروشیمی خاطرنشان ساخت: نظام بانکی به عنوان پیشران اقتصادی و یکی از بخش‌های مهم برای توسعه صنعت پتروشیمی بوده و جای خرسندی دارد که در این بین بانک تجارت به عنوان بانکی سرآمد در این حوزه مطرح و شناخته می‌شود.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان با اعلام اینکه این بانک آماده هرگونه همکاری با شرکت‌های پتروشیمی است، اظهار داشت: بانک تجارت می‌تواند با استفاده از ابزارهای نوین مالی، این صنعت پرافتخار را در طرح‌های توسعه‌ای یاری کند