پلمب یک رستوران به دلیل ترویج رفتارهای هنجارشکنانه در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حیدرخواه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح کنترل و نظارت بر اصناف به صورت مستمر در دستور کار پلیس گیلان قرار دارد گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در اماکن عمومی اجرا می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گیلان با اشاره به پلمب یک واحد صنفی در رشت به دلیل تبلیغ و ترویج رفتارهای هنجارشکنانه بیان کرد: با وجود صدور تذکرات لازم به مدیر این رستوران، ترویج رفتارهای هنجارشکنانه ادامه داشت که پلیس نیز در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم این واحد را پلمب کرد.

وی با اشاره به اینکه متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی تحویل داده شد، افزود: مردم می‌توانند موارد مشابه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.