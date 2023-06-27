  1. استانها
  2. گیلان
۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گیلان خبر داد؛

پلمب یک رستوران به دلیل ترویج رفتارهای هنجارشکنانه در رشت

پلمب یک رستوران به دلیل ترویج رفتارهای هنجارشکنانه در رشت

رشت- رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی با اشاره به پلمب رستورانی به دلیل تبلیغ متصدی آن به انجام رفتارهای هنجارشکنانه گفت: متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حیدرخواه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح کنترل و نظارت بر اصناف به صورت مستمر در دستور کار پلیس گیلان قرار دارد گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در اماکن عمومی اجرا می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گیلان با اشاره به پلمب یک واحد صنفی در رشت به دلیل تبلیغ و ترویج رفتارهای هنجارشکنانه بیان کرد: با وجود صدور تذکرات لازم به مدیر این رستوران، ترویج رفتارهای هنجارشکنانه ادامه داشت که پلیس نیز در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم این واحد را پلمب کرد.

وی با اشاره به اینکه متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی تحویل داده شد، افزود: مردم می‌توانند موارد مشابه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5821618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
      24 31
      پاسخ
      اینقدر زیاد شده که اگه درست رفتار بشه متعجب میشم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها