به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از تولیدکنندگان نمونه صنعتی و معدنی استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه تحولات خوبی در دولت سیزدهم در بخش معادن استان رخ داده است، گفت: رشد اقتصادی معادن استان سمنان ۲۰۷ درصد برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این شاخص در بخش صنعت نیز ۱۳۰ درصد بوده است، ابراز کرد: وضعیت خوبی بر صنایع و معادن استان حاکم شده است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان بیان کرد: تقویت ظرفیت ۱۶۱ واحد صنعتی به بالای ۳۰ درصد یکی از دستاوردهایی است که در یک سال اخیر در مجموعه صنعت معدن و تجارت استان سمنان صورت پذیرفته است.

احمدی با بیان اینکه سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و معدنی، تسهیلات رونق تولید در استان سمنان اعطا شده است، ابراز کرد: در دولت سیزدهم و در سراسر استان سمنان همچنین ۱۱۰ واحد راکد نیز به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: در استان سمنان دو هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد که نشان از توانمندی‌های استان در بخش صنعتی دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان درباره وضعیت کلی حاکم بر صنایع استان نیز بیان کرد: ۴۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۴۰ درصد در استان وجود دارد که با بهره برداری از آنها ۱۵ هزار اشتغال جدید و مستقیم ایجاد می‌شود.

به گزارش مهر، در این مراسم ۱۳ تولید کننده استان سمنان در بخش صنعت و معدن تقدیر شدند.