خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل به معدن هشونی/ ۹۰۰ معدنکار بلاتکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید توکلی در حاشیه بازدید از معدن هشونی منطقه طغرالجرد شهرستان کوهبنان گفت: سیل روزهای اخیر خسارات فراوانی را به بخش‌های کشاورزی، راه‌های اصلی و روستایی کوهبنان وارد کرد به گونه‌ای که برای ساعت‌ها راه‌های اصلی کوهبنان به زرند و کرمان همچنین کوهبنان به بافق و یزد مسدود شد.

فرماندار کوهبنان افزود: در جریان سیل اخیر راه‌های ارتباطی برخی از معادن از جمله معدن هشونی دچار خسارت شد.

وی گفت: به دلیل کوهستانی بودن منطقه و جاری شدن رودخانه‌های فصلی اب به همراه گل و لای وارد معدن هشونی، تونل‌ها، ساختمان‌های اداری و. این معدن شد و خسارات فراوانی در بر داشت.



سیل تمام زغال استخراج شده را با خود برد



فرماندار کوهبنان با بیان اینکه معدن هشونی بخش طغرالجرد به دلیل تخریب بسیار وسیع سیل و برای برگشت به روال عادی به مدت دو هفته تولید زغال نداشت، اعلام کرد: حجم تخریب سیل متأسفانه بدلیل وسعت و فراوانی باعث شده به ساختمان‌های اداری و کارگری این معدن بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شود.

توکلی تاکید کرد: متأسفانه سیل اخیر تمام زغال استخراج شده در یک ماه گذشته این معدن را هم با خود برد و حجم خسارات را افزایش داد.



فرماندار کوهبنان گفت: بر اساس گفته مدیران معدن هشونی و شواهد متأسفانه سیل بیش از ۳۵۰ تُن چوب خریداری شده جهت استخراج زغال را به مناطق پایین دست معدن برد.

خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی به زیر ساخت‌های معدن هشونی

وی ابراز داشت: به امکانات وتجهیزات معدن هشونی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شده تجهیزات، ماشین آلات، جرثقیل، بنکرهای زغال و لوازم اولیه هم تخریب شده و در حال حاضر کارگران این معدن فقط کار جابجایی گل و لای و پاک سازی را انجام می‌دهند.

توکلی افزود: بر اساس برآورد اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به زیر ساخت‌های معدن هشونی خسارت وارد شده است.