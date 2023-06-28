سردار حمید هداوند در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در مناطق مختلف شهر کرج که منجر به ایراد خسارت میلیاردی به شبکه برقی استان می‌شد بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سارقان در گروه‌های ۳ تا ۷ نفره با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو در ساعات مختلف شب اقدام به سرقت کابل برق کرده و به سرعت متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در ادامه با تطابق مشخصات ظاهری سارقان کابل برق با سارقان چندین فقره سرقت منزل و مغازه، با به کارگیری اقدامات پلیسی گسترده ۷ نفر از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار در خصوص این سرقت‌ها شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه همه این افراد دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف متهمان به ۳۳ فقره سرقت منزل مغازه و کابل برق در سطح شهر کرج گفت: ارزش اموال به سرقت رفته توسط این افراد بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سردار هداوند با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان میزان خسارت وارد شده از سرقت این افراد به شبکه برق شهر کرج حدود ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده تصریح کرد: همچنین در خصوص این پرونده سه نفر مالخر سابقه دار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر و پس از تکمیل پرونده به همراه سارقان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. ارشدترین مقام انتظامی استان البرز در پایان از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده ترددهای مشکوک افراد در محیط زندگی آنها بلافاصله موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.