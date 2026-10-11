جهاد کشاورزی پلدختر به دنبال افزایش پوشش بیمه محصولات زراعی

به گزارش خبرنگار مهر، ساتیاروند عصر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی و بررسی روند بیمه محصولات کشاورزی شهرستان پلدختر با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه در اراضی کشاورزی اظهار کرد: با توجه به مخاطرات فعالیت‌های کشاورزی در منطقه و احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند سیلاب، خشکسالی و تگرگ، بیمه محصولات کشاورزی ابزاری مهم برای جبران خسارات و کمک به تداوم تولید است.

تأکید بر ثبت دقیق اطلاعات و آموزش کشاورزان

وی با اشاره به ضرورت دقت در ثبت اطلاعات و راستی‌آزمایی سطح اراضی افزود: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی باید با اطلاع‌رسانی گسترده و برگزاری دوره‌های آموزشی، اهمیت بیمه محصولات کشاورزی را برای بهره‌برداران تبیین کنند.

هماهنگی برای تسهیل بیمه‌گری در سال زراعی جدید

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر میان جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی، رفع نواقص سامانه‌ای و تکریم بهره‌برداران از اولویت‌های اصلی در سال زراعی پیش‌رو است؛ اقداماتی که با هدف صیانت از حقوق تولیدکنندگان و کاهش ریسک‌های بخش کشاورزی دنبال می‌شود.