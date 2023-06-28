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۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

فرمانده انتظامی استان سمنان:

باند سارقان حرفه ای در استان سمنان متلاشی شد

باند سارقان حرفه ای در استان سمنان متلاشی شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند سارقان حرفه ای در استان خبر داد و گفت: چهار سارق در این خصوص دستگیر شدند.

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، از متلاشی شدن باند سرقت در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در دامغان پیگیری موضوع به دست آگاهی این شهرستان سپرده شد.

وی با بیان اینکه کارآگاهان با اقدامات هوشمندانه پلیسی توانستند در کمتر از دو ساعت با کمک مخبران رد سارقان باند سرقت در دامغان را پیدا کنند، ابراز کرد: این سارقان در محور دامغان - سمنان در عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و گفت: این افراد از استان‌های غربی کشورمان به استان آمده بودند تا سرقت انجام دهند و همچنین سابقه شرارت و سرقت در تهران هم داشتند.

موقوفه‌ای با بیان اینکه این سارقان نزدیک به یک کیلوگرم طلا و ۲۳۳ سکه، چند قلم کالای گران بها مانند ساعت و… را نیز بین خودشان تقسیم کرده بودند، بیان کرد: یک میلیارد تومان رشوه از سوی این سارقان در هنگام دستگیری به مأمور پاک دست پلیس استان سمنان پیشنهاد شد اما وی با رد این رقم سارقان را دستگیر و به پاسگاه انتقال داد تا راهی مراجع قضائی شوند.

کد مطلب 5822928

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