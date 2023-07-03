۲۰ هزارتن گندم مازاد از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۳۹۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار دارد که پیش بینی می‌شود ۸۲۵ هزارتن گندم تولید شود، اظهار کرد: ۱۰۴ هزار هکتار از گندم زارهای استان به صورت کشت آبی و بقیه دیم هستند و طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به وضعیت مزارع استانی پیش بینی می‌شود تولید گندم ۲۰ درصد در سال جاری افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۷۳ هزار تن گندم در استان تولید و ۴۵۰ هزار تن خریداری شد، افزود: امسال پیش بینی می‌شود ۵۴۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شود که تاکنون ۲۰ هزار تن خریداری شده است.

شهبازی از آمادگی ۶۷ مرکز خرید گندم برای خریداری محصول تولید شده کشاورزان در استان خبر داد و عنوان کرد: امسال چهار مرکز خرید گندم به مجموع مراکز خرید افزوده شده و ساعت کار خرید هم امسال نامحدود و از هشت صبح تا هشت شب است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان در ازای هر کیلوگرم است و البته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بابت گندم، یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و ۲ هزار تومان نیز در ازای تحویل محاسبه شده است که در صورت افزایش قیمت این محصول در شورای قیمت گذاری ما به تفاوت آن به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه جهاد کشاورزی و تشکل‌های کشاورزی پیگیر موضوع قیمت‌ها هستند تا در صورت افزایش، موضوع به کشاورزان اعلام شود، گفت: ارقام گندم کشت شده در استان آذربایجان غربی هم شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.

وی خاطرنشان کرد: با علف‌های هرز، اجرای طرح جهش تولید در گندم زارها و مبارزه با آفات و امراض از جمله اقداماتی است که در مسیر دستیابی به افزایش تولید در این محصول استراتژیک و تأمین امنیت غذایی مردم انجام گرفته است.

شهبازی با اشاره به اینکه مبارزه با آفت سن گندم نیز در سطح ۱۹۹ هزار هکتار از اراضی گندم زار استان انجام شده گرفته ست، افزود: ۱۲۰ هزار هکتار آن مبارزه با سن مادری بوده تا از این طریق بتوان میزان افت را در مزارع برای سال بعد تقلیل داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی درباره مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم هم گفت: این عملیات در ۲۳۰ هزار هکتار از گندم زارهای استان محقق شده است.