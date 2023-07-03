افزایش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل؛ بورس به مدار صعودی بازگشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با رشد بیش از ۲۶ هزار واحدی مواجه شده و به ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار واحد رسید، ارزش معاملات خرد عدد ۷,۵۳۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۱ درصد افزایش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۷ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۳۷۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۲۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۴۶۴ میلیارد تومان است که کاهش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۲۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۱۰۶ میلیارد تومان قرار دارد.

گروه دارویی با ارزش معاملات ۲۹۰ میلیارد تومان (۲.۱ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه خدمات فنی با ارزش معاملات ۳۹ میلیارد تومان (۲.۱ برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات ۱۸۸ میلیارد تومان (۱.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

امروز شاخص کل با ارزش معاملات خرد مواجه شده و به ارزش معاملات بیش از ۷ هزار میلیارد تومانی مواجه شد، باید دید فردا هم این ارزش معاملات افزایش می‌یابد تا بتوان گفت بورس وارد فاز صعودی شده است؟