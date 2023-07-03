ظرفیت ۷.۲ میلیون تنی اتان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگنی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در آئین امضای تفاهم‌نامه طرح افزایش استحصال گاز اتان ۹ پالایشگاه مجتمع گازی پارس‌جنوبی گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به‌شمار می‌آید به همین دلیل از ابتدای کار مذاکراتی با ستاد اجرایی آغاز و به تعیین چارچوب پروژه شد.

به گفته چگنی اکنون ظرفیت تولید سالانه ۷.۲ میلیون تن اتان در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سالانه حدود ۴.۲ میلیون تن اتان تحویل مجتمع‌های پتروشیمی می‌دهیم که این عدد در آینده‌ای نزدیک به ۵ میلیون تن می‌رسد.

وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۶ با مازاد اتان روبه‌رو می‌شویم و از آن به بعد با توجه به اجرای طرح‌های پتروشیمی کیان، هرمز خلیج فارس، پارسیان سپهر و سیراف انرژی و طرح‌های دیگر با کمبود خوراک اتان روبه‌رو نخواهیم داشت.

چگنی در خاتمه با اشاره به تکالیف وزیر نفت درباره تکمیل زنجیره ارزش گوگرد کربن توضیح داد: زنجیره ارزش در پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار دارد، واحد دوم ادورانت، هیدروژن و هلیوم در قالب طرح بازآوری گازهای مشعل (Flare) در مجتمع گازی پارس جنوبی در دستور کار ما قرار گرفته است و این مواد در قالب این طرح استحصال خواهد شد.