به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز، یکشنبه دهم آبان‌ماه، شرایط جوی استان در ساعات صبح آرام خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، با رشد ابر در ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق وجود دارد و در برخی مناطق ممکن است تگرگ، تندباد لحظه‌ای و گرد و غبار نیز رخ دهد که می‌تواند موجب کاهش موقتی کیفیت هوا شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق مرتفع و مسیر رودخانه‌های فصلی تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا در بیشتر ساعات امروز آرام و برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود؛ اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، با وزش بادهای جنوب غربی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی تلاطم دریا، توصیه می‌شود تردد شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، با احتیاط بیشتری انجام شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: طی این مدت، نوسان یک تا دو درجه‌ای دما در مناطق مختلف استان مورد انتظار است.