جشن های عید غدیر در بام ایران برگزار می شود/ برپایی ۲۰۰ موکب

خبرگزاری مهر_گروه استانها: در تمامی روستاها و شهرهای استان چهارمحال و بختیاری برنامهریزی در جهت برپایی عید غدیر انجام شده است و امسال همه مردم پای کار آمدهاند تا این جشن را با شکوه برگزار کنند.
بازسازی واقعه غدیر و دیگر برنامهها در برخی شهرها و روستاها از جمله سامان و بن، ۲۳ روستای حاشیه زاینده رود و … پیگیری شده و در روز عید برنامههای پرمحتوایی اجرا خواهد شد.
برپایی ۲۰۰ موکب در خیابان آیتالله کاشانی شهرکرد از مهمترین برنامه روز عید غدیر است که همه مردم و مسئولین در اجرا آن نقش داشتهاند.
همه ادارات چهارمحال و بختیاری در برپایی جشن عید غدیر نقش آفرینی میکنند
محسن حسینمیرزایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شب عید غدیر ۲۰۰ موکب در خیابان آیتالله کاشانی شهرکرد برپا میشود که در این راستا چندین کار باید باهم انجام شود که از جمله اطلاعرسانی کامل و مؤثر در سطح استان باید صورت بگیرد تا جایی که هر چه به عید نزدیکتر میشویم، صحبت در مورد جشن خیابان کاشانی نقل مجالس شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پخش تیزر و زیرنویس، مصاحبه، میزگرد و … باید در دستور کار قرار گیرد و لازم است هر گونه اطلاعرسانی که دستاندرکاران جشن تشخیص دهند، صدا و سیمای استان آمادگی همکاری داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: پایگاههای بسیج استان، ادارهکل ارشاد، اصحاب رسانه و خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و … نیز آمادگی کامل جهت اطلاعرسانی داشته باشند؛ ۲۵۰ هزار خانواده متصل به شبکه شاد آموزش و پرورش نیز ظرفیت خوبی جهت اطلاعرسانی است.
حسینمیرزایی اذعان داشت: ادارات برق، گاز و آب منطقهای همکاری لازم را دارند، همچنین در زمینه تأمین نظم و امنیت، ترافیک، عبور و مرور و … مجاهدت زحمتکشان فراجا قابل تقدیر است که در این جشنهای خیابانی غدیر در کل استان بهویژه در شهرکرد نقشآفرینی میکنند.
وی یادآور شد: مجموعههایی نظیر صمت، شهرکهای صنعتی، بانکها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … در زمینه تأمین جوایز پیشبینی شده در موکبهای جشن بزرگ میهمانی غدیر شهرکرد همکاری دارند که امیدواریم نیازها را شناسایی و مرتفع کنند؛ همچنین از اصناف و کسبه انتظار داریم درب محل کسب و کار خود را به پرچم غدیر متبرک کنند.
جشن بزرگ عید غدیر در شهرکرد برگزار میشود
حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مُدل تبلیغ غدیر یک مدل فردی نیست بلکه اجتماعی است و همه باید بیانکننده غدیر باشند و یکی از راههای بیان غدیر، جشنهای خیابانی است که عموم مردم با تنوع و تکثر و تفاوت دیدگاهها در موضوع غدیر به وحدت میرسند و غدیر را بهصورت یکجا با برپایی جشنهای مردمی برگزار میکنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامهریزی در استان چهارمحال و بختیاری برای برپایی جشنهای خیابانی غدیر که جشن محوری در خیابان کاشانی شهرکرد با برپایی ۲۰۰ موکب برگزار خواهد شد، توضیح داد: نمونه این جشن سال گذشته به طول ۱۰ کیلومتر در تهران برگزار شد و مُدل اجرای این جشنها امسال به سایر استانها تسری یافته است که به همت جریانهای مردمی و کمک نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه غدیر مبدأ حرکت تاریخی برای اعمال مدل ولایت اجتماعی است، ادامه داد: غدیر همچنین یک آیندهنگری تمدنی را به ما نشان میدهد، ما معتقدیم تمام دنیا وقتی که ذیل ولایت ولی الهی منسجم شود که با ظهور حضرت حجت (عج) محقق خواهد شد، فلاح و رستگاری به معنای تام محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی کاروان شادی در این مسیر حدوداً چهار کیلومتری از چهارراه فارابی تا چهارراه طالقانی در دستور کار قرار دارد گفت: معتقدیم که غدیر ظرفیت ایجاد نشاط اجتماعی اصولی و در چارچوب دین را دارد که برای ما موضوعیت دارد.
حجت الاسلام طاهری خاطر نشان کرد: برپایی نماز جماعت، اهدای جایزه به ۱۱۰ نفر به قید قرعه، توزیع ۳۰ هزار پُرس غذا، پخت و توزیع کیکهای چند متری، ایجاد غرفههای ویژه کودکان و نوجوانان، برنامه نورافشانی، برنامه بادکنکها، ارائه خدمات فرهنگی، برپایی جُنگهای شادی در چهار نقطه از مسیر از دیگر بخشهای میهمانی بزرگ غدیر است.
در تمامی روستاها و شهرها برنامهریزی در جهت برپایی اعیاد غدیر انجام شده است و امسال همه مردم پای کار آمدهاند تا با شکوه هر چه تمامتر جشنها را برگزار کنند.
وی ادامه داد: بازسازی واقعه غدیر و دیگر برنامههای مفصل در برخی شهرها و روستاها از جمله سامان و بن، ۲۳ روستای حاشیه زاینده رود و … پیگیری شده و در روز عید برنامههای پرمحتوایی اجرا خواهد شد.
برپایی ۲۰۰ موکب در جشن غدیر شهرکرد
حجتالاسلام والمسلمین عابدین کاظمینیا، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحالوبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشن عید غدیر با همت بنیاد بینالمللی غدیر استان و همکاری چندین مجموعه دولتی و مردمی در شهرکرد برگزار میشود.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه تا کنون برپایی ۲۰۰ موکب در جشن غدیر شهرکرد قطعی شده است تصریح کرد: شیفتگان و ارادتمندان اهلبیت (ع) و امیرالمؤمنین (ع) با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۰۲۲۶۱۸۰۲ میتوانند آمادگی خود را جهت کمک و خدمت به موکبهای جشن غدیر اعلام کنند.
حجتالاسلام کاظمی نیا بیان داشت: جشن بزرگ میهمانی خانوادگی غدیر با شعار «تا ابد بر این عهدیم» برگزار میشود که این شعار در تمامی پوسترها و تبلیغات و اطلاعرسانیها نیز لحاظ شده است.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت این استان صد در صد شیعه هستند که این مزیت حاکی از ارادت آحاد هماستانیها به مکتب اهلبیت (ع) است که مسئله باید به عنوان یک نقطه قوت در جهت ترویج محتوای غدیر باشد.
حجتالاسلام کاظمی نیا با اشاره به اینکه علاوه بر شهرکرد، جشن میهمانی غدیر در برخی شهرستانهای دیگر از جمله لردگان، فارسان و بروجن نیز از سوی بنیاد بینالمللی غدیر استان برنامهریزی شده است و برگزار خواهد شد گفت: مساجد و حسینیهها، هیئات مذهبی و مجموعههای مردمی، پارکها و بوستانها و … میزبان مردم در جشنهای غدیر خواهند بود، اما جشن میهمانی غدیر شهرکرد با وسعت بیشتر بهعنوان برنامه محوری استان برگزار میشود.
وی با اذعان بر اینکه موکبهای جشن غدیر خدمات خود را از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه کار خود را آغاز میکنند و تا ظهر روز جمعه همزمان با عید سعید غدیر ادامه میدهند بیان داشت: شرکت در نماز جمعه و ضیافت ناهار در مصلی شهرکرد پایانبخش این برنامهها است.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه شورای تأمین و شورای ترافیک استان، مسیر جنوبی خیابان آیتالله کاشانی شهرکرد از چهارراه فارابی تا چهارراه طالقانی از ساعت ۱۴ روز ۱۵ تیرماه مسدود است، موکبها در جهت جنوبی خیابان مستقر خواهند بود اما جهت شمالی جهت تردد خودروها باز است که طبیعتاً تدابیر نیروی انتظامی جهت نظم در تردد در دستور کار قرار دارد.
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