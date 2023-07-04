شرکت ۱۲۱۴ داوطلب صحنه در نوبت دوم کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شهبازی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری کنکور سراسری با اشاره به اهمیت برنامه ریزی مناسب برای برگزاری کنکور سراسری بر هماهنگی کامل دستگاه‌ها برای فراهم آوردن شرایطی بدون استرس و محیطی آرام برای داوطلبین در این رقابت آموزشی تاکید و اظهار کرد: دستگاه‌های ذیربط بایستی با بررسی تمامی مسائل برگزاری کنکور همچون محل برگزاری، سیستم سرمایشی، تأمین نظم و امنیت و… شرایط را برای برگزاری این آزمون به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های آزمون کنکور سراسری توسط مدیران و عوامل اجرایی آزمون، افزود: لازم است فرآیندهای برگزاری آزمون سراسری مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین خدمات در حوزه‌های امتحانی به داوطلبان ارائه شود.

سرپرست فرمانداری صحنه حفظ آرامش و سلامت داوطلبین طی این آزمون را ضروری دانست و تصریح کرد: تمامی دست اندرکاران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا داوطلبین با آرامش و امنیت خاطر بتوانند در این رویداد سرنوشت‌ساز حضور یابند.

شهبازی بیان کرد: آزمون کنکور سراسری امسال شهرستان صحنه با حضور یک هزار و ۲۱۴ نفر داوطلب در هشت حوزه طی روزهای چهارشنبه ۱۴ تیرماه سال جاری لغایت پنجشنبه ۱۵ تیرماه در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه هریک از مدیران دستگاه‌های اجرایی با ارائه راهکارهای پیشنهادی خود در راستای برگزاری سالم کنکور سراسری سال جاری، در خصوص دیدگاه‌ها و نحوه برگزاری و مسائل امنیتی و حفاظتی آزمون کنکور سراسری مطالبی را عنوان و در پایان تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.