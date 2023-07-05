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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۳

‍ اولتیماتوم یک ماهه فرماندار هرسین به شورای شهر؛

شهردار کارآمد و با تخصص کامل در حوزه شهری و عمرانی انتخاب کنید

شهردار کارآمد و با تخصص کامل در حوزه شهری و عمرانی انتخاب کنید

کرمانشاه- فرماندار هرسین با اولتیماتوم یک ماهه به شورای اسلامی شهر هرسین، خواستار انتخاب شهرداری کارآمد و با تخصص کامل در حوزه شهری و عمرانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب ایتوندی صبح چهارشنبه در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر بر پیگیری و رفع مشکلات بارز و مطالبات به حق مردم در یک پروسه یک‌ماهه تاکید کرد.

وی افزود: فرمانداری ضمن اشرافیت بر فعالیت‌های شورای شهر در راستای وظایف قانونی خود اقدامات آنها و شهرداری را رصد می‌کند.

فرماندار شهرستان هرسین تصریح کرد: شورای شهر می‌بایست برنامه‌های راهبردی با افق دید بلند مدت داشته باشد و در صورت عدم توانایی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده نسبت به این امر مهم و توسعه در شهر اقدام نمایند.

وی با اشاره به ساماندهی سد معبر و خودورهای دست فروش بویژه در میادین به عنوان یکی از مهمترین معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر هرسین، خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به صورت کلی رها شده و این امر به عنوان یک مطالبه به حق مردم باید در اسرع وقت و پس از انتخاب مکانی مناسب برای استقرار دست فروشان و خودروهای دوره گرد اجرا شود.

ایتوندی ادامه داد: معابر و برخی از میادین نیاز به اصلاح هندسی برای رفع گره‌های ترافیکی دارند.

فرماندار هرسین همچنین از اعضای شورای اسلامی شهر خواست یک شهردار کارآمد و با تخصص کامل در حوزه شهری و عمرانی انتخاب و ضمن در نظر گرفتن مصلحت مردم و شهر هرسین در انتخاب شهردار از اختلاف سلیقه بپرهیزند.

کد مطلب 5827909

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