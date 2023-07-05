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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۸:۴۵

رقابت ۳۹ هزار داوطلب مازندرانی در نوبت دوم کنکور سراسری

رقابت ۳۹ هزار داوطلب مازندرانی در نوبت دوم کنکور سراسری

ساری- رقابت بیش از ۳۹ هزار داوطلب مازندرانی برای نوبت دوم آزمون سراسری در ۱۹ حوزه امتحانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم کنکور سراسری با حضور ۳۹ هزار داوطلب از صبح چهارشنبه آغاز شد و از این تعداد ۲۴ هزار و ۸۳۵ داوطلب زن و ۱۵ هزار و ۳۸ داوطلب مرد در ۱۹ حوزه امتحانی شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بندپی شرقی، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس و نوشهر، رامسر، ساری، سوادکوه، قائم شهر، کلاردشت، محمودآباد، نکا و نور به رقابت می‌پردازند.

نوبت دوم آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۲ در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر، صبح و عصر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم‌زمان با سراسر کشور در استان مازندران آغاز شد.

رحمت عباس نژاد دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه معین استان و مسؤول ستاد استانی آزمون‌های سراسری، مسؤولیت نظارت و حفاظت از آزمون‌های استان را برعهده دارد و تمام اهتمام ما بر این است تا با هماهنگی و هم‌افزایی بیش از پیش، آزمون‌ها را در امنیت کامل و با آرامش برگزار کنیم.

کد مطلب 5827912

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