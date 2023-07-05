رقابت ۳۹ هزار داوطلب مازندرانی در نوبت دوم کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم کنکور سراسری با حضور ۳۹ هزار داوطلب از صبح چهارشنبه آغاز شد و از این تعداد ۲۴ هزار و ۸۳۵ داوطلب زن و ۱۵ هزار و ۳۸ داوطلب مرد در ۱۹ حوزه امتحانی شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بندپی شرقی، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس و نوشهر، رامسر، ساری، سوادکوه، قائم شهر، کلاردشت، محمودآباد، نکا و نور به رقابت می‌پردازند.

نوبت دوم آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۲ در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر، صبح و عصر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم‌زمان با سراسر کشور در استان مازندران آغاز شد.

رحمت عباس نژاد دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه معین استان و مسؤول ستاد استانی آزمون‌های سراسری، مسؤولیت نظارت و حفاظت از آزمون‌های استان را برعهده دارد و تمام اهتمام ما بر این است تا با هماهنگی و هم‌افزایی بیش از پیش، آزمون‌ها را در امنیت کامل و با آرامش برگزار کنیم.