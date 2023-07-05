مورینیو روی مهاجم ایران دست گذاشت/ طارمی در سبد خرید رُم ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران آخرین سال قراردادی خود با باشگاه پورتو پرتغال را پیش رو دارد. طارمی باوجود علاقه مندی باشگاه‌هایی چون الهلال عربستان و اورتون انگلیس اعلام کرده که قصد ندارد به این تیم‌ها برود و اهداف بزرگ‌تری دارد.

هرچند گفته می‌شود باشگاه منچستریونایتد انگلیس یکی از تیم‌هایی است که در حال بررسی وضعیت طارمی و احتمال جذب او است اما این خبر هنوز از یک منبع معتبر و رسمی اعلام نشده است.

پورتو برای آزادسازی طارمی مبلغی در حدود ۲۰ میلیون یورو طلب می‌کند و این موضوع کار را برای مشتریان این مهاجم که به زودی ۳۱ ساله خواهد شد، سخت می‌کند.

پیش از این از تیم میلان ایتالیا هم به عنوان یکی دیگر از تیم‌های علاقه مند به آقای گل ایرانی فصل گذشته لیگ پرتغال نام برده می‌شد اما میلان تاکنون اقدامی برای جذب طارمی انجام نداده است.

با این حال نشریه کوریره دلواسپورت ایتالیا در خبری جدید مدعی شد آاس رم با سرمربیگری ژوزه مورینیو وضعیت مهدی طارمی را زیر نظر دارد.

رم هنوز معمای مهاجم مرکزی را حل نکرده و این روزها نام‌های مختلفی در مورد مهاجمی که جای «تامی آبراهام» مصدوم را می‌گیرد، به گوش می‌رسد که طارمی یکی از این بازیکنان است.

در بخشی از گزارش نشریه ایتالیایی درباره لیست بلند بالای رم برای خط حمله آمده است: «طارمی خریدی مقرون به صرفه است که ارزشی در حدود ۱۸ میلیون یورو دارد (قابل مذاکره). او مطمئناً کسی است که می‌داند چگونه گلزنی کند: ۳۱ گل در فصل گذشته جایی که تیمش را به قهرمانی در جام حذفی پرتغال و سوپرجام رساند. نمایه‌ای متفاوت و ارزان‌تر نسبت به فولارین بالوگون آمریکایی است اما می‌تواند اهداف مورد نیاز رم را تضمین کند.»

از آنجا که باشگاه رم با داشتن صفحات فارسی در شبکه‌های اجتماعی یکی از تیم‌های دارای پایگاه در ایران است، شاید سرمایه گذاری روی مهاجم گلزن ایران برای این باشگاه قابل توجیه باشد.

سال‌های گذشته هم رسانه‌های ایتالیا مدعی بودند رم روی جذب سردار آزمون دیگر مهاجم ایران نظر مثبت دارد که آزمون بعد از جدایی از تیم زنیت راهی لورکوزن آلمان شد.