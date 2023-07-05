۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

سرپرست تیم فوتبال استقلال معرفی شد

سرپرست باشگاه استقلال طی حکمی، علی سامره را به عنوان سرپرست تیم فوتبال این باشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حجت کریمی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی سامره به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال منصوب شد.

سامره از بازیکنان پیشین تیم فوتبال استقلال است.

سال گذشته بیژن طاهری سرپرست آبی پوشان بود.

