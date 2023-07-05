سرپرست تیم فوتبال استقلال معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حجت کریمی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی سامره به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال منصوب شد.
سامره از بازیکنان پیشین تیم فوتبال استقلال است.
سال گذشته بیژن طاهری سرپرست آبی پوشان بود.
سرپرست باشگاه استقلال طی حکمی، علی سامره را به عنوان سرپرست تیم فوتبال این باشگاه منصوب کرد.
