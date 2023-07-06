گلستان جزو ۵ استان برتر کشور در ولادت نوزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر پنج شنبه در همایش جوانی جمعیت که با حضور مشاور وزیر کشور در امر اصلاح جمعیت، و مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه فعلاً گلستان رتبه خوبی در ولادت دارد اما این آمار نباید ما را از اصل مسئله که همان فرزند آوری و جمعیت است دور و غافل کند.

وی افزود: گلستان به دلیل وجود اقوام مختلف از دیگر استان‌ها، می‌تواند یکی از استان‌های موفق در امر ازدواج، ولادت و گسترش خانواده باشد.

زنگانه بیان کرد: در حوزه وفات نیز بعد از استان‌های فارس و زنجان سومین استان با نرخ پنج هستیم که این رقم برای میانگین کشوری ۵.۱ دهم است.

وی با بیان اینکه تدوین اطلس جمعیتی یکی از اقدامات مهم مسئولان استان در حوزه جمعیتی است، گفت: با این اقدام و آمار و ارقام موجود برنامه ریزی مدون تری را می‌توان در رابطه با افزایش تشکیل خانواده و فرزند آوری انجام داد.

استاندار گلستان، افزود: بنیان خانواده نیز یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود و در همین راستا برنامه‌های متعددی برای کاهش طلاق‌ها در استان انجام گرفته تا از جدایی والدین، کاهش جمعیت و آسیب پذیری کودکان جلوگیری شود.

گفتنی است در پایان این مراسم کتاب اطلس جمعیتی استان از سوی استاندار به مشاور وزیر و مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور اهدا شد.