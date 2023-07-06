بازیکن سابق استقلال در باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ریگی هافبک پیشین سپاهان و استقلال تهران با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس پای میز مذاکره با رضا درویش نشست تا در صورت توافق قرارداد دوساله ای را با این تیم امضا کند.



ریگی که با قراردادی قابل توجه از استقلال راهی سپاهان اصفهان شده بود پس از دو فصل حضور در اصفهان از سوی ژوزه مورایس در لیست بازیکنان مازاد قرار گرفت تا حالا در آستانه پرسپولیسی شدن قرار بگیرد.



ریگی پس از سعید عزت الهی گزینه مد نظر یحیی گل محمدی برای حضور در میانه میدان پرسپولیس است که حالا با این باشگاه وارد مذاکره نهایی شده است.