باید تفکر برنده را در ذهنمان ایجاد کنیم/همه را شگفت زده خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورایس، مربی باتجربه سپاهان، حالا دومین فصل حضور در کشور ایران و دومین سال پیاپی سرمربیگری سپاهان را پشت‌سر می‌گذارد و این روزها در کشور ترکیه، مشغول آماده‌سازی پیش از فصل سپاهان برای فصل آینده است. سپاهان با توجه به حضور همزمان در مسابقات لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی، حساب ویژه‌ای روی تفکرات فنی ژوزه مورایس باز کرده و مورایس هم از شرایط خوب تیمی که برای درخشش در این سه جام به میدان می‌رود، سخن می‌گوید.

سرمربی پرتغالی سپاهان در نخستین گفتگوی خود پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر، به سوالات مختلفی پاسخ داد که در ادامه می‌خوانید.



* از حضور دوباره در ایران و تیم سپاهان بگویید. احساستان از ادامه حضور در ایران و اصفهان چیست؟

مورایس: خیلی خوشحالم که بار دیگر در ایران حضور دارم. ما فصل خوبی را پشت سر گذاشتیم. فصل گذشته پروژه تیم ما آغاز شد و امروز، زمان ادامه این پروژه است.

بدون شک در فاصله بین دو فصل، فرصت مناسبی برای آماده‌سازی ما به منظور دست‌یابی به اهدافمان است و این موضوع اهمیت قابل توجهی دارد. به همین دلیل نیاز بود که مدتی به استراحت بپردازیم اما در آن مدت هم تمام تمرکز ما به مواردی بود که باید انجام می‌شد. من شخصاً همواره به دنبال به‌روز شدن هستم و باید در این مسیر چیزهای زیادی یاد بگیریم. باید در خصوص بازیکنان متفاوت، کیفیت آنها، تماشای بازی‌های مختلف در جای جای جهان و توجه به اینکه در بازار نقل و انتقالات چه می‌گذرد، داشته باشیم. این چیزی است که من حتی در تعطیلات مسابقات هم به دنبال آن بودم و طی مدتی که در اصفهان نبودم، چند روزی به استراحت پرداختم و پس از آن تلاش کردم که بیشتر درباره زندگی، حرفه خودم و سایر موارد یاد بگیرم و حالا، دوباره کار را شروع کرده‌ایم.



* اگر بخواهیم گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، از سال گذشته و نخستین حضورتان در ایران چه چیزهایی یاد گرفتید؟

مورایس: ما در فصل گذشته از مردم، بازیکنان، لیگ، طرفداران، فرهنگ و کشور ایران چیزهای زیادی یاد گرفتیم و به خصوص احساسی که نسبت به مردم، کشور ایران و جایی که زندگی می‌کنیم، باعث رشد و ارتقای ما می‌شود. من خیلی علاقمندم که درباره نحوه زندگی مردم ایران و احساسات و تفکرات آنها چیزهای مختلفی بیاموزم.



* هواداران سپاهان از اینکه دوباره ژوزه مورایس را در کنار خود می‌بینند، بسیار خوشحالند و بدون شک امسال در لیگ قهرمانان آسیا انتظارات بسیاری از تیم دارند.

مورایس: من سال گذشته متوجه شدم که سپاهان چه هواداران پرشور و ارزشمندی دارد. متأسفانه در ابتدای فصل آنطور که باید هواداران را در بسیاری از بازی‌ها در کنار خود نداشتیم و در بازی‌های پایانی، حمایت هواداران را در کنار خود می‌دیدیم و آن زمان بود که قدرت و جو جذاب حمایت هواداران سپاهان را متوجه شدم. به طور قطع برای موفقیت باید به صورت دائمی برای بهبود شرایط تیم تلاش کنیم و باید خودمان را برای پیروزی در هر لحظه آماده کنیم. ابتدا باید ذهنیت برنده را در ذهنمان ایجاد کنیم و دیدگاه ما ذهنیت قهرمانی است و امروز بیش از گذشته در خصوص طرز تفکر برنده در فوتبال ایران می‌دانیم و این برای موفقیت در مسابقات خیلی مهم است.

به هر حال قهرمان سالِ گذشته تیم پرسپولیس بود، سال قبل از آن استقلال و سال قبلتر آن دوباره پرسپولیس قهرمان شده و این در حالی است که ما همواره در کورس قهرمانی بوده‌ایم. سال گذشته کیفیت قابل توجهی داشتیم و امکان قهرمانی در تیم وجود داشت. کاری که باید امسال انجام دهیم، آن است که کیفیت و قابلیت‌های خود را نسبت به فصل گذشته ارتقا دهیم. مطمئنم که امسال هم یک فصل فوق‌العاده را با حمایت هواداران پشت سر می‌گذاریم زیرا اگر سال گذشته هواداران در کنار ما نبودند، در بسیاری از بازی‌ها نمی‌توانستیم موفق باشیم. با حمایت شما هواداران، سال گذشته، یک فصل متفاوت را رقم زدیم و مطمئنم که امسال فصل شادی و خوشحالی ما در کنار خواهد بود. ما انتظار داریم که در کنار هم، کارهای بزرگی رقم بزنیم و بتوانیم بهترین تیم امسال باشیم.



* درباره هواداران سپاهان صحبت کردید. هواداران سپاهان همواره در خصوص حضورشان در تمرینات تیم سوال می‌پرسند. پاسخ ژوزه مورایس به آنها چیست؟

مورایس: من متوجه هستم که هواداران علاقمند به ارتباط با بازیکنان هستند و علاقمند هستند که در کنار تیم و برای حمایت از تیم در تمرینات هم باشند اما گاهی شرایط تمرینات به گونه‌ای نیست که بتوانیم حضور هواداران را در کنار خود داشته باشیم زیرا گاهاً تمرکز و سکوت و برنامه‌های خاصی را در تمرینات مد نظر داریم و شرایط خاصی ممکن است وجود داشته باشد. باید دائماً برای آماده‌سازی بازیکنان در تمرینات کار کنیم و امروز به یک شکل در این خصوص فعالیت می‌کنیم و وقتی درهای لیگ باز شد و مسابقات شروع شد، نمی‌توانیم در زمین تمرین اجازه حضور بدهیم زیرا نیازمند نوع دیگری تمرکز هستیم.

در حال حاضر، مشغول آماده‌سازی تیم هستیم و این شرایط در رشته‌های دیگر هم وجود دارد. هیچ کس یک فیلم را قبل از اینکه در سینما اکران شود تماشا نمی‌کند. نمایش بازیکنان در روز بازی است و قبل از مسابقات ما مشغول آماده‌سازی، کارهای تمرینات، ارتقای اعتماد به نفس بازیکنان و آماده‌سازی خودمان هستیم. بدون شک تمرکزی که من انتظار دارم، در حضور تماشاگران و هواداران در تمرینات شدنی نیست. البته در حال حاضر قصد من این است که زمینه برنامه‌ریزی برای حضور هواداران در برخی جلسات تمرینی را فراهم کنم تا با حضور در تمرین، این اتفاق صورت گیرد اما شاید نتوان به صورت دائمی و همیشگی این کار را انجام داد.



* درباره فصل آینده و برنامه‌های خود برای فصل صحبت کنید. نگاه و رویکرد مشخص شما برای فصل آینده چیست؟

مورایس: برنامه و نگاه من این است که زمینه ارتقای تیم را فراهم کنم و این برنامه روز به روز دنبال می‌شود. هدف ما این است که سپاهان یک تیم پیشرو باشد و ما نسبت به فصل گذشته، با شرایط بیشتر وفق پیدا کرده‌ایم و آشنا شده‌ایم و امسال با بازیکنان و منابع متفاوت، به بهتر کردن و تأثیرگذارتر کردن بازی‌های تیم فکر می‌کنیم. البته نمی‌توانم جزئیات کار را مقابل دوربین توضیح دهم زیرا به آسانی قابل شرح دادن نیست اما بدون شک امسال به ارتقای تیم ادامه می‌دهیم، به خصوص آنکه ما از سطح متفاوتی شروع می‌کنیم. نقطه ابتدایی ما اگر سال گذشته از ۱۰ درصد شروع می‌شد و ما به ۵۰ درصد رسیدیم، به نظرم امسال ما از ۳۰ شروع می‌کنیم و اگر سال گذشته ۴۰ درصد توسعه و ارتقا داشتیم، بدون شک شروع از ۳۰ درصد و ارتقای ۴۰ درصدی، ما را به ۷۰ درصد می‌رسد.

امسال سال دوم حضور و همراهی ما در کنار یکدیگر است و بهبود و ارتقای تیم بدون شک در زمان کوتاهتری اتفاق می‌افتد و به نظرم ارزش ارتقای تیم نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر میزان ارتقای کیفیت تیم هم از ۴۰ درصد سال گذشته به نظر من به ۵۰ یا ۶۰ درصد می‌رسد. با بازیکنان جدید به این هدف دست پیدا می‌کنیم و بدون شک با این ارتقا، ما می‌توانیم به سطح کیفیت جدیدی از مسابقات برسیم.



* از زندگی خودتان در اصفهان بگویید. حالتان در اصفهان خوب است؟

مورایس: من واقعاً احساس خوبی از حضور در ایران دارم و این را با تمام وجودم می‌گویم و برای مردم ایران دعا می‌کنم زیرا مردم ایران را بسیار دوست دارم.



* شما در شهرهای متفاوتی از ایران حضور داشته‌اید. نظرتان درباره مردم این شهرها چیست؟

مورایس: بله. داشتم درباره این موضوع صحبت می‌کردم. مردم ایران واقعاً فوق‌العاده هستند و بسیار آنها را دوست دارم. من برای خوشحالی مردم از صمیم قلبم آرزو می‌کنم و آرزومندم که در جای جای ایران، مردم در صلح و شادی در کنار هم زندگی کنند. به نظرم این شدنی است و در ایران می‌توان در کنار هم به اتفاقات خوبی دست یافت. ایران کشور فوق‌العاده‌ای است و مطمئنم که همه ما در کنار هم می‌توانیم به شادی برسیم زیرا این چیزی است که خدا هم می‌خواهد.



* آیا غذای خاصی از اصفهان هست که به آن علاقه قابل توجهی داشته باشید؟

مورایس: من قرمه‌سبزی را بسیار دوست دارم. این غذایی است که بسیار به آن علاقمند هستم.



* تا به حال خورشت ماست را امتحان کرده‌اید؟

مورایس: بله. من آن را امتحان کردم و دسر خوبی است ولی غذای مورد علاقه من نیست ولی می‌دانم که یکی از غذاهای سنتی اصفهان است. خورشت ماست را امتحان کرده‌ام و بسیار دوستش دارم اما اگر بخواهم انتخاب کنم، غذای مورد علاقه من قرمه‌سبزی است!

یک غذای سنتی به نام بریان نیز وجود دارد.

بریان هم خیلی خوب است. البته نحوه طبخ برنج در ایران و اصفهان هم بسیار خاص است و من بسیار از این نوع غذا خوشم می‌آید.



* لطفاً به عنوان آخرین سوال، پیام خود را خطاب به هواداران سپاهان بفرمائید.

مورایس: شما می‌دانید که فوتبال بدون شما اصلاً ممکن نیست و باشگاه بدون هواداران زنده نیست. گاهی اوقات دلمان می‌خواهد هرآن چیزی که داریم را تقدیم شما کنیم اما زمانی که ما داشته‌هایمان را تقدیم می‌کنیم با زمانی که شما آن را دریافت می‌کنید، با هم مطابقت ندارد. احساس می‌کنم با عشق و علاقه همه شما و با این انرژی، با هم به شادی اصلی که به دنبال آن هستیم در کنار هم دست پیدا می‌کنیم. پس کنارمان بمانید و ما امسال به دنبال سورپرایز کردن شما هستیم و همدیگر را شگفت‌زده می‌کنیم. باید در کنار یکدیگر برای چیزی که هستیم، بجنگیم. ما از اصفهان هستیم. ما سپاهان هستیم و در کنار یکدیگر، ما ارزش شهر و سرزمین و باشگاهمان را نمایش می‌دهیم و به امید خدا به آنچه می‌خواهیم دست پیدا خواهیم یافت.