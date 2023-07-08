به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شارلوا بلژیک با تیم لخ پوزنان لهستان به توافق رسیده است. طبق اعلام رسانه‌های لهستان، قلی زاده با مبلغ ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو گران‌ترین بازیکن لهستان خواهد بود.

این بازیکن ۲۷ ساله البته در ماه‌های گذشته مصدوم بود و وضعیت مبهم او برای رسانه‌های لهستان هم جای سئوال دارد.

«توماش ولودارچیک» مجری و گزارشگر لهستانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به توافق علی قلی زاده با تیم لخ پوزنان لهستان گفت: اگر قرار باشد علی قلی زاده تا پایان فیفادی سپتامبر در دسترس نباشد، او انتخابی مسابقات لیگ اروپا و یک چهارم از کل مدت فصل لیگ لهستان را از دست می‌دهد.

این گزارشگر جذب قلی زاده را دارای ریسک بزرگی دانست و از بازیکن ایران برای عقد چنین قراردادی به عنوان یک «جادوگر» نام برد!

تعویق حضور قلی زاده در لهستان برای پیوستن به لخ پوزنان هم موضوعی است که مورد توجه لهستانی‌ها قرار گرفته است.

وب سایت meczyki در این خصوص نوشت: « علی قلی زاده در آخرین مسیر قبل از انتقال به لخ پوزنان قرار دارد. این بازیکن ۲۷ ساله ایرانی از سوی لخ پوزنان به عنوان بالاترین نقل و انتقالات تاریخ این باشگاه معرفی شده است، زیرا این تیم که در لیگ کنفرانس اروپا حضور دارد، باید ۱.۸ میلیون یورو برای بازیکن شارلوا بپردازد. در مورد شرایط لهستان، این قرارداد مبلغ زیادی است اما باشگاه تصمیم به ریسک گرفت.»

در ادامه این گزارش آمده است: «در ابتدا قرار بود این ایرانی سریع‌تر از الیاس اندرسون در لخ پوزنان حاضر شود. با این حال، به یک دلیل ساده این اتفاق نیفتاد. این فوتبالیست در حال حاضر از آمدن به لهستان محروم است. او در بلژیک به سر می‌برد و منتظر تمدید کارت اقامتش است. بدون این، سفر او به کشور ما غیرممکن است، زیرا به همین دلیل ممکن است به وطن خود تبعید شود.»

گفته می‌شود قلی زاده قرار بوده روز پنجشنبه مجوز اقامتش را بگیرد و ظرف دو روز به لهستان سفر کند.

رسانه لهستانی در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: «این انتقال هنوز صد درصد نیست. کارهای قرارداد نهایی شده است ولی احتمال شکست آن بسیار کم است. باشگاه برای اعلام این خرید آماده است، اما منتظر تشریفات نهایی است. زمانی که این فوتبالیست با کارت اقامت بلژیک وارد کشورمان شود، می‌تواند برای اقامت لهستان اقدام کند. سپس در جای خود می‌ماند و شروع به توانبخشی می‌کند. با توجه به آنچه که ما متوجه شدیم، دوره توانبخشی این بازیکن طولانی خواهد شد. انتظار می‌رود او پس از فیفادی سپتامبر در اولین فرصت آماده بازی شود. لخ برای این بازیکن مصمم است و می‌تواند صبر کند. با این حال، این اطلاعات ممکن است باعث نگرانی شود، هرچند باشگاه مدعی است که اگر این شرایط نبود، آوردن این بازیکن به لهستان بسیار سخت بود.»