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۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

توسط انتشارات سوره مهر؛

گوشه‌ای از مقاومت خرمشهر در «میحانه، میحانه» منتشر شد

گوشه‌ای از مقاومت خرمشهر در «میحانه، میحانه» منتشر شد

رمان «میحانه، میحانه» نوشته محبوبه حاجیان‌نژاد توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «میحانه، میحانه» نوشته محبوبه حاجیان‌نژاد به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این رمان گوشه‌ای از مقاومت مردم خرمشهر را در حمله عراق به ایران به تصویر می‌کشد. «میحانه، میحانه» ضمن این که خرمشهر در زمان گذشته و جنگ را روایت می‌کند، به خرمشهر در زمان حال و مشکلات و دغدغه‌های روز مردم آن نیز پرداخته است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به زبان شاعرانه و نو و تازه بودن سوژه و شخصیت اشاره کرد.

حاجیان‌نژاد این رمان را در دومین کارگاه رمان دفتر داستان مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و زیر نظر استاد محمد کاظم مزینانی نوشته است. او پیش از این رمان‌های «یاماها» و «بوماران» و مجموعه داستان «ح.دو چشم» را در انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«خودت را پس می‌کشی و به دنبال راه فرار به چهارسو نگاه می‌کنی.قصه اما رهایت نمی‌کند.پنجه‌هایش را روی مچ دست‌هایت فشار می‌دهد و تو را با خود به جلو می‌برد.جرئت می‌کنی و روی پاها بلند می‌شوی.دست می‌اندازی و در تاریکی، ریشه‌های بیرق سه‌گوش زار عبدو و تک سیم دوپاره شده سازت را به دست می‌گیری.قصه دوباره تو را به منجلاب خود فرو می‌کشد.تو اما نفس تازه می‌کنی و تنت را از دست‌های سیاه دود گرفته‌اش پس می‌کشی…»

این کتاب در ۲۵۶ صفحه، شمارگان ۱۲۵۰ و قیمت ۱۶۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5830635

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