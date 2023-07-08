به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «میحانه، میحانه» نوشته محبوبه حاجیاننژاد به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است.
این رمان گوشهای از مقاومت مردم خرمشهر را در حمله عراق به ایران به تصویر میکشد. «میحانه، میحانه» ضمن این که خرمشهر در زمان گذشته و جنگ را روایت میکند، به خرمشهر در زمان حال و مشکلات و دغدغههای روز مردم آن نیز پرداخته است. از ویژگیهای این کتاب میتوان به زبان شاعرانه و نو و تازه بودن سوژه و شخصیت اشاره کرد.
حاجیاننژاد این رمان را در دومین کارگاه رمان دفتر داستان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و زیر نظر استاد محمد کاظم مزینانی نوشته است. او پیش از این رمانهای «یاماها» و «بوماران» و مجموعه داستان «ح.دو چشم» را در انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«خودت را پس میکشی و به دنبال راه فرار به چهارسو نگاه میکنی.قصه اما رهایت نمیکند.پنجههایش را روی مچ دستهایت فشار میدهد و تو را با خود به جلو میبرد.جرئت میکنی و روی پاها بلند میشوی.دست میاندازی و در تاریکی، ریشههای بیرق سهگوش زار عبدو و تک سیم دوپاره شده سازت را به دست میگیری.قصه دوباره تو را به منجلاب خود فرو میکشد.تو اما نفس تازه میکنی و تنت را از دستهای سیاه دود گرفتهاش پس میکشی…»
این کتاب در ۲۵۶ صفحه، شمارگان ۱۲۵۰ و قیمت ۱۶۵ هزار تومان عرضه شده است.
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