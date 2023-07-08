‌به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر دپوی داروها احتکار شده در پارکینگ منزلی در یکی از محلات شهرستان خرم‌آباد بلافاصله مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات استان با هماهنگی و حضور بازرسان معاونت غذا و دارو، اداره صمت، قاضی تعزیرات حکومتی تحقیقات خود را دراین‌خصوص آغاز کردند.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده ۱۴ هزار، قلم انواع دارو و لوازم پزشکی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان کشف و یک نفر دراین‌رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به این که سودجویانی که سلامت شهروندان را بازیچه اهداف شوم خود قرار دهند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد، از شهروندان خواست؛ هرگونه موارد مشکوک را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش تا نسبت به پیگیری‌های قانونی آن اقدام شود.