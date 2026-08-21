۷ عملیات امدادی هلال احمر اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته انجام شد

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در هفت حادثه و عملیات امدادی حضور یافتند و خدمات لازم را به حادثهدیدگان ارائه کردند.
وی افزود: از مجموع هفت حادثه ثبتشده در این مدت، پنج مورد مربوط به حوادث جادهای، یک مورد مربوط به فوریتهای پزشکی و یک مورد نیز مربوط به ارائه خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع این حوادث ۱۱ نفر حادثهدیده بودند، تصریح کرد: از این تعداد، ۹ نفر دچار مصدومیت شدند که پنج نفر از آنان برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات لازم توسط نیروهای امدادی، به صورت سرپایی درمان شد.
مومنی با اشاره به حضور نیروهای عملیاتی هلال احمر در نقاط مختلف استان گفت: پایگاههای پشته سمیرم، مورچهخورت شاهینشهر، پلیس راه فلاورجان، کوهستان لنجان، طالخونچه مبارکه، مسجد ابوالفضل (ع) نجفآباد و عوارضی باغ فین کاشان در اجرای عملیاتهای امدادی ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با حضور در صحنه حوادث، اقدامات اولیه امدادی و خدمات مورد نیاز حادثهدیدگان را ارائه کردند و در موارد نیاز، مصدومان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی بهویژه هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه، ضمن حفظ آرامش، موضوع را از طریق سامانههای امدادی به اطلاع نیروهای امدادی برسانند.
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