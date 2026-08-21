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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

میدری: اصلاح راندمان چاههای کشاورزی ضرورت کاهش ناترازی انرژی است

میدری: اصلاح راندمان چاههای کشاورزی ضرورت کاهش ناترازی انرژی است

مشهد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح راندمان چاههای کشاورزی را ضرورت کاهش ناترازی مصرف انرژی در سطح کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز جمعه در حاشیه سفر به شهرستان خواف و در جریان بازدید از سه طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات چاههای کشاورزی اظهار کرد: یک سوم از مجموع ۳۸۰ هزار چاه آب کشاورزی در سطح کشور دارای کنتور آب هستند و اجرای طرحهای اصلاح و مدیریت مصرف راندمان، ضرورت مصرف بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی است.

وی تصریح کرد:‌ با اجرای طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاوری، بدون صرف یک ریال ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی می توان مصرف برق چاههای داخلی را ۵۰ درصد کاهش دهیم، از طرفی دیگر کشاورزان به جای آنکه ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال پول برق پرداخت کنند، بدون پرداخت هزینه برق می توانند با اصلاح مصرف، آب بیشتر استحصال و به بخش های متقاضی عرضه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: راه معقول برای کاهش ناترازی انرژی، کاهش عرضه برق و گاز و مدیریت مصرف انرژی است.

میدری بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت فناوری های داخلی برای مدیریت و اصلاح مصرف انرژی برای کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی تاکید کرد.

کد مطلب 6922843

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    نظرات

    • DE ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      سلام . دوست عزیز بگذاریم هر کاری از طریق متولیان ان مطرح ، بررسی و اقدام شود . وزارت صنعت معدن وتجارت ، سازمان ملی استاندارد و جهاد کشاورزی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و‌مدیریت کلان انرژی
    • ز IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      جسارتا این آقای محترم وزیر کار نبود .مشکلات تامین اجتماعی و کار حل شده که رفتن سراغ مشکلات کشاورزی و نیرو

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