میدری: اصلاح راندمان چاههای کشاورزی ضرورت کاهش ناترازی انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز جمعه در حاشیه سفر به شهرستان خواف و در جریان بازدید از سه طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات چاههای کشاورزی اظهار کرد: یک سوم از مجموع ۳۸۰ هزار چاه آب کشاورزی در سطح کشور دارای کنتور آب هستند و اجرای طرحهای اصلاح و مدیریت مصرف راندمان، ضرورت مصرف بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی است.

وی تصریح کرد:‌ با اجرای طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاوری، بدون صرف یک ریال ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی می توان مصرف برق چاههای داخلی را ۵۰ درصد کاهش دهیم، از طرفی دیگر کشاورزان به جای آنکه ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال پول برق پرداخت کنند، بدون پرداخت هزینه برق می توانند با اصلاح مصرف، آب بیشتر استحصال و به بخش های متقاضی عرضه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: راه معقول برای کاهش ناترازی انرژی، کاهش عرضه برق و گاز و مدیریت مصرف انرژی است.

میدری بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت فناوری های داخلی برای مدیریت و اصلاح مصرف انرژی برای کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی تاکید کرد.