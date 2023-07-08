امدادگران هلال احمر جان ۲ جوان گردشگر را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه جمعه ۱۶ تیر طی تماسی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، مفقودی ۲ جوان در ماه داغی ارومیه اعلام شد که بلافاصله نجات گران پایگاه واکنش سریع معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تجهیزات کامل جستجو در کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: نجات گران پس پنج ساعت جستجو در پی مفقودین که بدون شناخت از منطقه اقدام به صعود کرده بودند، توانستند به آنها دسترسی پیدا کرده و برای انتقال این ۲ نفر به پایین اقدام کنند.

محبوبی ادامه داد: پس از ارزیابی اولیه و انجام اقدامات لازم، گردشگران جوان به صورت امن به پایین کوه انتقال یافته و به خانواده‌هایشان تحویل شدند.

کوه‌های ماه داغی در جاده بالانج از توابع ارومیه و روستای دولاما قرار دارد.

روز گذشته همچنین عملیات امداد و نجات یک محیط‌بان که از ارتفاعات قوش بوغا کوه‌های مرکان شهرستان خوی سقوط کرده بود با موفقیت انجام شد.

به دنبال گزارشی مبنی بر سقوط یک محیط‌بان در ارتفاعات قوش بوغا کوه‌های مراکان شهرستان خوی، تیم امداد و نجات پایگاه ایواوغلی به محل حادثه اعزام شدند.

این عملیات با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر در نهایت پس از رسیدن نجات گران بر بالین مصدوم انجام و اقدامات پیش بیمارستانی ارائه سپس فرد به پایین کوه منتقل و بعد از انجام اقدامات نهایی به مرکز درمانی انتقال داده شد.

بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر استان مصدوم یاد شده دچار ترومای کمر، قفسه سینه و انگشتان پا شده بود.

منطقه حفاظت شده مراکان در شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی واقع شده و در یک ناحیه کاملاً کوهستانی قرار دارد مساحت این منطقه ۱۰۴ هزار هکتار است.